Чем известен владелец ЧЭМК Юрий Антипов, чьи активы забирает государство

27 февраля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Судьба ЧЭМК привлекла внимание к его владельцу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новости о судьбе Челябинского электрометаллургического комбината и предприятий, входящих в промышленную группу ЧЭМК, с начала месяца не покидают повестку. С 26 февраля к ним добавилась информация о том, что правоохранительные органы якобы задержали основного владельца компании Юрия Антипова. Пока СМИ обсуждают дальнейшее развитие ситуации, URA.RU собрало сведения об одном из самых непубличных предпринимателей Челябинской области и России. Биография Юрий Васильевич Антипов родился 16 апреля 1954 года в Челябинске. У него есть жена Людмила и трое сыновей: Алексей, Сергей и Михаил. Более о близких Антипова практически ничего не известно. Ни сам он, ни его близкие не питают интереса к светской жизни и демонстрации богатства. В отличие от делового партнера Александра Аристова, с которым он начинал бизнес на закате СССР. Даже Forbes (в 2011-2012 и 2020—2021 годах входил в рейтинги «200 богатейших бизнесменов России», а в 2021 году журнал поставил его на 170-е место с капиталом в 700 млн долларов) при этом не писал об Антипове практически ничего. В Челябинске Антипова называют владельцем единственных в городе лимузинов Bentley и Maybach. Последняя иномарка, собранная вручную, оценивается в 800 тысяч евро. Нюанс в том, что оба представительских авто уже более чем «пожилые»: «Майбаху» исполнилось 15, а «Бентли» и вовсе два десятка лет. Начало пути Новость по теме Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры В конце 1980-х годов Антипов и Аристов создавали потребительские кооперативы, самым известным из которых стал «Энергия». Занимавшийся изначально торговлей ГСМ, он резко поменял направление деятельности на производство мясопродуктов. На фоне тотального дефицита в государственных магазинах колбаса от «Энергии» была сверхпопулярна. В середине 1990-х появилась группа компаний «Ариант» (название образовано по первым буквам фамилий основателей). В 1996 году они запустили завод по выпуску вина и газированной воды, которым козырял в ходе предвыборной кампании возглавлявший тогда Челябинскую область Вадим Соловьев — иные предприятия влачили жалкое существование, тут же с нуля заработало новое производство. В том же году Аристов и Антипов стали акционерами крупнейшего в стране предприятия по выпуску ферросплавов — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Расцвет совместного дела В начале нулевых «Ариант» приобрел еще один завод ферросплавов, одновременно вкладываясь в пищевую промышленность и сельское хозяйство. Свинокомплекс «Ариант» стал брендом Челябинской области, сеть одноименных магазинов заработала в других регионах РФ. Менее известно челябинцам было то, что к 2016 году «Ариант» стал крупнейшим собственником виноградников в России, обновляя угодья и переходя к выпуску все более качественных вин. В 2012 году появилась Урало-Сибирская металлургическая компания. УСМК включала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Сарановская шахта Рудная», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», Катав-Ивановский литейно-механический завод и ООО «Агрофирма Ариант». Также в нее входили горнодобывающие предприятия, обеспечивающие производство ферросплавов сырьем, а также портовый терминал во Владивостоке. Он обеспечивал поставки продукции на экспорт. Таким образом, и в сфере АПК, и в металлургическом производстве был выстроен бизнес полного цикла: от получения сырья до продажи продукции. Такая стратегия делала производство максимально устойчивым к колебаниям рыночной конъюнктуры. Бизнес-развод В 2020 году партнеры разделили активы. Аристову отошли агробизнес и виноделие, Антипову — металлургический комплекс. С этого момента ЧЭМК становится для челябинцев не только экологическим раздражителем, но начинает вкладываться в социальное благополучие горожан. В столице области появляются несколько центров обучения дзюдо, управляемых известным олимпийцем Денисом Ярцевым — сейчас в них бесплатно (фактически, за счет комбината занимаются до 2 тысяч детей и подростков). Полностью реконструирован детский лагерь отдыха на озере Акакуль, доступный для всех горожан. Начался капитальный ремонт старейшего в города бассейна «Электрометаллург». Спор с Генпрокуратурой В июне 2023 года УСМК, собственниками которой стала семья Антиповых, прекратила свою деятельность, присоединившись к АО «Компания «Эталон». Летом реорганизация завершилась, а уже в феврале 2024 года суд наложил арест на предприятия Антиповых по иску Генпрокуратуры. И практически только что крупнейшие СМИ страны сообщили, что глава семьи задержан правоохранительными органами, что вызвало новый всплеск интереса к происходящему. При этом, ссылаясь на источники, журналисты сообщают, что Антипов не арестован и, скорее всего, получит статус свидетеля в некоем расследовании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новости о судьбе Челябинского электрометаллургического комбината и предприятий, входящих в промышленную группу ЧЭМК, с начала месяца не покидают повестку. С 26 февраля к ним добавилась информация о том, что правоохранительные органы якобы задержали основного владельца компании Юрия Антипова. Пока СМИ обсуждают дальнейшее развитие ситуации, URA.RU собрало сведения об одном из самых непубличных предпринимателей Челябинской области и России. Юрий Васильевич Антипов родился 16 апреля 1954 года в Челябинске. У него есть жена Людмила и трое сыновей: Алексей, Сергей и Михаил. Более о близких Антипова практически ничего не известно. Ни сам он, ни его близкие не питают интереса к светской жизни и демонстрации богатства. В отличие от делового партнера Александра Аристова, с которым он начинал бизнес на закате СССР. Даже Forbes (в 2011-2012 и 2020—2021 годах входил в рейтинги «200 богатейших бизнесменов России», а в 2021 году журнал поставил его на 170-е место с капиталом в 700 млн долларов) при этом не писал об Антипове практически ничего. В Челябинске Антипова называют владельцем единственных в городе лимузинов Bentley и Maybach. Последняя иномарка, собранная вручную, оценивается в 800 тысяч евро. Нюанс в том, что оба представительских авто уже более чем «пожилые»: «Майбаху» исполнилось 15, а «Бентли» и вовсе два десятка лет. В конце 1980-х годов Антипов и Аристов создавали потребительские кооперативы, самым известным из которых стал «Энергия». Занимавшийся изначально торговлей ГСМ, он резко поменял направление деятельности на производство мясопродуктов. На фоне тотального дефицита в государственных магазинах колбаса от «Энергии» была сверхпопулярна. В середине 1990-х появилась группа компаний «Ариант» (название образовано по первым буквам фамилий основателей). В 1996 году они запустили завод по выпуску вина и газированной воды, которым козырял в ходе предвыборной кампании возглавлявший тогда Челябинскую область Вадим Соловьев — иные предприятия влачили жалкое существование, тут же с нуля заработало новое производство. В том же году Аристов и Антипов стали акционерами крупнейшего в стране предприятия по выпуску ферросплавов — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В начале нулевых «Ариант» приобрел еще один завод ферросплавов, одновременно вкладываясь в пищевую промышленность и сельское хозяйство. Свинокомплекс «Ариант» стал брендом Челябинской области, сеть одноименных магазинов заработала в других регионах РФ. Менее известно челябинцам было то, что к 2016 году «Ариант» стал крупнейшим собственником виноградников в России, обновляя угодья и переходя к выпуску все более качественных вин. В 2012 году появилась Урало-Сибирская металлургическая компания. УСМК включала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Сарановская шахта Рудная», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», Катав-Ивановский литейно-механический завод и ООО «Агрофирма Ариант». Также в нее входили горнодобывающие предприятия, обеспечивающие производство ферросплавов сырьем, а также портовый терминал во Владивостоке. Он обеспечивал поставки продукции на экспорт. Таким образом, и в сфере АПК, и в металлургическом производстве был выстроен бизнес полного цикла: от получения сырья до продажи продукции. Такая стратегия делала производство максимально устойчивым к колебаниям рыночной конъюнктуры. В 2020 году партнеры разделили активы. Аристову отошли агробизнес и виноделие, Антипову — металлургический комплекс. С этого момента ЧЭМК становится для челябинцев не только экологическим раздражителем, но начинает вкладываться в социальное благополучие горожан. В столице области появляются несколько центров обучения дзюдо, управляемых известным олимпийцем Денисом Ярцевым — сейчас в них бесплатно (фактически, за счет комбината занимаются до 2 тысяч детей и подростков). Полностью реконструирован детский лагерь отдыха на озере Акакуль, доступный для всех горожан. Начался капитальный ремонт старейшего в города бассейна «Электрометаллург». В июне 2023 года УСМК, собственниками которой стала семья Антиповых, прекратила свою деятельность, присоединившись к АО «Компания «Эталон». Летом реорганизация завершилась, а уже в феврале 2024 года суд наложил арест на предприятия Антиповых по иску Генпрокуратуры. И практически только что крупнейшие СМИ страны сообщили, что глава семьи задержан правоохранительными органами, что вызвало новый всплеск интереса к происходящему. При этом, ссылаясь на источники, журналисты сообщают, что Антипов не арестован и, скорее всего, получит статус свидетеля в некоем расследовании.