Вдова челябинского экс-полицейского просит наказать виновных в смерти мужа. Видео

28 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Анара Адельбекова уверена, что смерть ее мужа не была случайной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена бывшего полицейского Кайрата Адельбекова, который умер в больнице Магнитогорска (Челябинская область) при странных обстоятельствах, просит наказать виновных в его смерти. В социальных сетях Анара Адельбекова опубликовала видео, в котором рассказала о проверках и причастных к ним лицах. «На сегодняшний день судмедэкспертиза не готова. А прошло уже больше месяца. По факту смерти моего мужа уголовное дело не возбуждено. Никто не задержан», — говорит на видео, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Адельбекова. По ее словам, материалы по факту смерти ее мужа сначала были направлены в первый следственный отдел по особо важным делам, после — во второй отдел по особо важным делам. Оттуда документы направили в отдел по территориальности — в Карталы. Адельбекова уверена, что смерть ее мужа не была случайной. На видео она рассказывает о начальнике ГИБДД по Варненскому району Денисе Морозове, на которого у ее мужа якобы был компромат по факту коррупции. Этот диск, по ее словам, она передала в Следственный комитет. Женщина заявляет, что ее муж мог много знать и это могло быть кому-то невыгодно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в настоящее время проводится служебная проверка, в рамках которой изучаются изложенные факты. Ситуация находится на контроле руководства областного главка. Если сведения в отношении должностных лиц Варненского ОВД найдут свое подтверждение, то будут приняты самые жесткие решения, вплоть до увольнения всех причастных лиц и их руководителей с занимаемых должностей. URA.RU связалось с пресс-службой СКР п региону. Там сообщили, что следователями регионального следственного управления продолжается «выполнение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего». Ранее в региональном Следкоме возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование смерти бывшего силовика на контроль. Адельбекова доставили в больницу из СИЗО, где он находился по обвинениям во взятке. Его с коллегой задержали сотрудники собственной безопасности, когда раскрылся факт непривлечения водителя к административной ответственности. В больнице изначально Адельбеков жаловался на боли в почках. Вскоре ему был поставлен диагноз перитонит. Мужчина скончался в медучреждении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена бывшего полицейского Кайрата Адельбекова, который умер в больнице Магнитогорска (Челябинская область) при странных обстоятельствах, просит наказать виновных в его смерти. В социальных сетях Анара Адельбекова опубликовала видео, в котором рассказала о проверках и причастных к ним лицах. «На сегодняшний день судмедэкспертиза не готова. А прошло уже больше месяца. По факту смерти моего мужа уголовное дело не возбуждено. Никто не задержан», — говорит на видео, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Адельбекова. По ее словам, материалы по факту смерти ее мужа сначала были направлены в первый следственный отдел по особо важным делам, после — во второй отдел по особо важным делам. Оттуда документы направили в отдел по территориальности — в Карталы. Адельбекова уверена, что смерть ее мужа не была случайной. На видео она рассказывает о начальнике ГИБДД по Варненскому району Денисе Морозове, на которого у ее мужа якобы был компромат по факту коррупции. Этот диск, по ее словам, она передала в Следственный комитет. Женщина заявляет, что ее муж мог много знать и это могло быть кому-то невыгодно. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в настоящее время проводится служебная проверка, в рамках которой изучаются изложенные факты. Ситуация находится на контроле руководства областного главка. Если сведения в отношении должностных лиц Варненского ОВД найдут свое подтверждение, то будут приняты самые жесткие решения, вплоть до увольнения всех причастных лиц и их руководителей с занимаемых должностей. URA.RU связалось с пресс-службой СКР п региону. Там сообщили, что следователями регионального следственного управления продолжается «выполнение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего». Ранее в региональном Следкоме возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование смерти бывшего силовика на контроль. Адельбекова доставили в больницу из СИЗО, где он находился по обвинениям во взятке. Его с коллегой задержали сотрудники собственной безопасности, когда раскрылся факт непривлечения водителя к административной ответственности. В больнице изначально Адельбеков жаловался на боли в почках. Вскоре ему был поставлен диагноз перитонит. Мужчина скончался в медучреждении.