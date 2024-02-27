Власти продлили перекрытие дороги у скандального долгостроя в Тюмени. Карта

28 февраля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Демонтаж многоквартирника в центре города длится несколько лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени продлен срок перекрытия участка дороги на улице Камышинской в районе скандального долгостроя. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по сносу постройки срок прекращения движения по автомобильной дороге ул. Камышинской продлен до 30.03.2024. Движение заблокировано на участке от ул. Смоленской до ул. Герцена», — сообщают в мэрии. Строительство дома началось в 2000 году. В 2013 году многоэтажная постройка была признана аварийной, а в 2019 году — подлежащей сносу. Застройщик ПСК «Континет» был признан банкротом. Жители Тюмени неоднократно жаловались на ход демонтажных работ из-за летящего на тротуары строительного мусора и называют долгострой «позором города». Скрин: пресс-служба администрации Тюмени

В Тюмени продлен срок перекрытия участка дороги на улице Камышинской в районе скандального долгостроя. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по сносу постройки срок прекращения движения по автомобильной дороге ул. Камышинской продлен до 30.03.2024. Движение заблокировано на участке от ул. Смоленской до ул. Герцена», — сообщают в мэрии. Строительство дома началось в 2000 году. В 2013 году многоэтажная постройка была признана аварийной, а в 2019 году — подлежащей сносу. Застройщик ПСК «Континет» был признан банкротом. Жители Тюмени неоднократно жаловались на ход демонтажных работ из-за летящего на тротуары строительного мусора и называют долгострой «позором города».