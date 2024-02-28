Курганские хирурги получили новое медицинское оборудование

В поликлинике Шадринской ЦРБ появился современный хирургический стол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хирурги поликлиники Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новый стол для проведения операций за 290 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения в своем telegram-канале.

«В поликлинику Шадринской ЦРБ приобретен новый хирургический стол „Armed ST-II“ в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“. Он оснащен электрическим приводом и имеет несколько режимов работы, позволяющих точно настроить высоту и положение столешницы для каждого пациента», — указано в канале. Также сообщается, что стол уже успешно используется медперсоналом и помогает проводить операции и перевязки с максимальной точностью и комфортом для пациентов.

Ранее URA.RU писало, что в больнице Шадринска (Курганская область) появился новый аппарат для диагностики. Шадринская центральная районная больница получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей. Также, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе модернизации первичного звена 2024 года был введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы в Курганскую межрайонную больницу №6 в Куртамыше.