Курганские хирурги получили новое медицинское оборудование

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В поликлинике Шадринской ЦРБ появился современный хирургический стол Фото:

Хирурги поликлиники Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новый стол для проведения операций за 290 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения в своем telegram-канале.

«В поликлинику Шадринской ЦРБ приобретен новый хирургический стол „Armed ST-II“ в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“. Он оснащен электрическим приводом и имеет несколько режимов работы, позволяющих точно настроить высоту и положение столешницы для каждого пациента», — указано в канале. Также сообщается, что стол уже успешно используется медперсоналом и помогает проводить операции и перевязки с максимальной точностью и комфортом для пациентов.

Ранее URA.RU писало, что в больнице Шадринска (Курганская область) появился новый аппарат для диагностики. Шадринская центральная районная больница получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей. Также, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе модернизации первичного звена 2024 года был введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы в Курганскую межрайонную больницу №6 в Куртамыше.

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Хирурги поликлиники Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новый стол для проведения операций за 290 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения в своем telegram-канале. «В поликлинику Шадринской ЦРБ приобретен новый хирургический стол „Armed ST-II“ в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“. Он оснащен электрическим приводом и имеет несколько режимов работы, позволяющих точно настроить высоту и положение столешницы для каждого пациента», — указано в канале. Также сообщается, что стол уже успешно используется медперсоналом и помогает проводить операции и перевязки с максимальной точностью и комфортом для пациентов. Ранее URA.RU писало, что в больнице Шадринска (Курганская область) появился новый аппарат для диагностики. Шадринская центральная районная больница получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей. Также, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе модернизации первичного звена 2024 года был введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы в Курганскую межрайонную больницу №6 в Куртамыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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