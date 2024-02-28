«Курганмашзавод» отправил новую партию бронемашин БМП-3 на фронт. Фото

29 февраля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

КМЗ отгрузил вторую партию БМП-3 в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» «Курганмашзавод» отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом передает корреспондент URA.RU, который находится на оборонном предприятии. «„Курганмашзавод“ отгрузил Министерству обороны РФ уже вторую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Вся техника перед передачей прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией», — сообщили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Все машины оснащены бронеэкранами и противокумулятивными решетками. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Курганмашзавод» отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом передает корреспондент URA.RU, который находится на оборонном предприятии. «„Курганмашзавод“ отгрузил Министерству обороны РФ уже вторую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Вся техника перед передачей прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией», — сообщили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Все машины оснащены бронеэкранами и противокумулятивными решетками.