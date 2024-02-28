28 февраля 2024

«Курганмашзавод» отправил новую партию бронемашин БМП-3 на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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КМЗ.Курган
КМЗ отгрузил вторую партию БМП-3 в 2024 году Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзавод» отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом передает корреспондент URA.RU, который находится на оборонном предприятии.

«„Курганмашзавод“ отгрузил Министерству обороны РФ уже вторую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Вся техника перед передачей прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией», — сообщили на предприятии.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Все машины оснащены бронеэкранами и противокумулятивными решетками.

КМЗ.Курган
Фото:
КМЗ.Курган
Фото:
КМЗ.Курган
Фото:
КМЗ.Курган
Фото:

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«Курганмашзавод» отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом передает корреспондент URA.RU, который находится на оборонном предприятии. «„Курганмашзавод“ отгрузил Министерству обороны РФ уже вторую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Вся техника перед передачей прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией», — сообщили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Все машины оснащены бронеэкранами и противокумулятивными решетками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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