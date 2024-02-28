КМЗ отгрузил вторую партию БМП-3 в 2024 году
новость из сюжетаПроблемы и достижения «Курганмашзавода»
«Курганмашзавод» отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом передает корреспондент URA.RU, который находится на оборонном предприятии.
«„Курганмашзавод“ отгрузил Министерству обороны РФ уже вторую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Вся техника перед передачей прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией», — сообщили на предприятии.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Все машины оснащены бронеэкранами и противокумулятивными решетками.
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