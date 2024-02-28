В Ноябрьске мужчина напугал автоматом полицейских, пришедших обыскать его дом

В Ноябрьске мужчина напугал полицейского макетом автомата (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина напугал макетом пистолета-пулемета МП-40 (автоматическое оружие, состоявшее на вооружении немецкой армии в годы Великой Отечественной войны — прим. URA.RU) пришедших к нему с обыском полицейских. В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщается в картотеке городского суда.

«[Подсудимый], находясь на втором этаже [своего дома], взял в руки макет пистолета-пулемета МР-40, направил его дулом на потерпевшего и высказал в его адрес угрозу применения насилия, которую тот, в сложившейся обстановке воспринял для себя реально», — следует из приговора суда, опубликованного на сайте судебных решений. Суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, но после дело вновь было возвращено в суд.

Из материалов дела следует, что полицейские пришли в дом к мужчине, чтобы провести обыск, так как подозревали его в фальсификации доказательств по другому делу. В ходе обыска он вел себя агрессивно, угрожал применить оружие и всех перестрелять, после чего решил подняться на второй этаж. Полицейский решил сопроводить мужчину. На втором этаже он достал предмет, конструктивно схожий с МП-40 и направил его на сопровождающего. Полицейский был вынужден разоружить ноябрянина. По показаниям свидетелей, потерпевший действительно был сильно напуган и воспринял угрозу своей жизни реально.

Согласно выводам эксперта, пистолет-пулемет является макетом, производства фирмы «DENIX». Огнестрельным оружием не является, и по своей конструкции не пригоден для производства выстрелов. На суде мужчина утверждал, что собирался выдать макет пистолета-пулемета добровольно и вину свою не признал. Но показания свидетелей и потерпевшего совпадали, поэтому, суд признал подсудимого виновным. Преступление было отнесено к категории средней тяжести.

По сообщению источников в судебных кругах, дело было возвращено в городской суд Ноябрьска из-за некоторых недоработок. Очередное заседание прошло 28 февраля.