Экс-премьер Украины раскрыл, когда Зеленский утратит легитимность

Азаров: полномочия украинского президента Зеленского истекают 21 мая

19 февраля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Николай Азаров отметил, что Конституция Украины не включает в себя отмену выборов Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, так как закончится срок его полномочий. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров. «Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий», — сообщил Азаров на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, Конституция Украины не предусматривает отмену выборов президента из-за военного положения. Азаров назвал это ключевым моментом для тех, кто борется с киевской властью. Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Поиск военных для мобилизации стал для Киева острой проблемой.

Украинский президент Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, так как закончится срок его полномочий. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров. «Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий», — сообщил Азаров на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, Конституция Украины не предусматривает отмену выборов президента из-за военного положения. Азаров назвал это ключевым моментом для тех, кто борется с киевской властью. Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Поиск военных для мобилизации стал для Киева острой проблемой.