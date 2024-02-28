В банковских приложениях пропала оплата мобильной связи «Мотив»

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Виды Екатеринбурга, горсовет, шпиль, мотив, гордума
Екатеринбуржцы пожаловались, что не могут оплатить связь оператора «Мотив» в банковских приложениях Фото:
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Отзывы лицензий у банков

Из банковских предложений пропала возможность оплатить связь у мобильного оператора «Мотив». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Хотела закинуть деньги себе на телефон в приложении банка „Тинькофф“, но не нашла своего оператора», — недовольно сообщила читательница. Также оплатить услуги связи «Мотив» больше не могут клиенты других банков, кроме «Сбера».

«21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Qiwi. Финансовые организации, использовавшие платежный шлюз Qiwi, могли столкнуться с ограничением возможности приема платежей в пользу оператора сотовой связи Мотив», — ответили в пресс-службе оператора связи.

В настоящее время абонентам доступны следующие способы оплаты услуг связи: мобильное приложение «Мотив», личный кабинет на официальном сайте оператора, банковское приложение Мотив.Pay, приложение Сбербанка, а также единый расчетный центр (Фрисби).

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Группа Qiwi заявляла, что у банка не было признаков банкротства. Подробности блокировки — в специальном сюжете URA.RU.

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Из банковских предложений пропала возможность оплатить связь у мобильного оператора «Мотив». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Хотела закинуть деньги себе на телефон в приложении банка „Тинькофф“, но не нашла своего оператора», — недовольно сообщила читательница. Также оплатить услуги связи «Мотив» больше не могут клиенты других банков, кроме «Сбера». «21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Qiwi. Финансовые организации, использовавшие платежный шлюз Qiwi, могли столкнуться с ограничением возможности приема платежей в пользу оператора сотовой связи Мотив», — ответили в пресс-службе оператора связи. В настоящее время абонентам доступны следующие способы оплаты услуг связи: мобильное приложение «Мотив», личный кабинет на официальном сайте оператора, банковское приложение Мотив.Pay, приложение Сбербанка, а также единый расчетный центр (Фрисби). Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Группа Qiwi заявляла, что у банка не было признаков банкротства. Подробности блокировки — в специальном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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