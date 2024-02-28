В банковских приложениях пропала оплата мобильной связи «Мотив»

Из банковских предложений пропала возможность оплатить связь у мобильного оператора «Мотив». Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Хотела закинуть деньги себе на телефон в приложении банка „Тинькофф“, но не нашла своего оператора», — недовольно сообщила читательница. Также оплатить услуги связи «Мотив» больше не могут клиенты других банков, кроме «Сбера».
«21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Qiwi. Финансовые организации, использовавшие платежный шлюз Qiwi, могли столкнуться с ограничением возможности приема платежей в пользу оператора сотовой связи Мотив», — ответили в пресс-службе оператора связи.
В настоящее время абонентам доступны следующие способы оплаты услуг связи: мобильное приложение «Мотив», личный кабинет на официальном сайте оператора, банковское приложение Мотив.Pay, приложение Сбербанка, а также единый расчетный центр (Фрисби).
Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Группа Qiwi заявляла, что у банка не было признаков банкротства. Подробности блокировки — в специальном сюжете URA.RU.
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