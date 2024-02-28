Минэкономразвития назвал уровень инфляции в России

МЭР: годовая инфляция в России составляет 7,58%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, инфляция, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Уровень инфляции в России остался на прежних значениях Фото:

Инфляция в России на 26 февраля составила 7,58% в годовом выражении, практически не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«Инфляция в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%», — передает содержание обзора РИА Новости. Там добавили, что инфляция на потребительском рынке за неделю с 20 по 26 февраля составила 0,13%.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на инфляцию и призвал правительство и Банк России к ее контролю. К концу января 2024 года инфляция составляла 7,2% в годовом выражении. Путин подчеркнул важность совместных действий органов власти для снижения инфляции. Кроме того, он отметил замедление кредитования, сокращение кредитного портфеля юридических лиц и увеличение кредитного портфеля физических лиц за январь.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инфляция в России на 26 февраля составила 7,58% в годовом выражении, практически не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». «Инфляция в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%», — передает содержание обзора РИА Новости. Там добавили, что инфляция на потребительском рынке за неделю с 20 по 26 февраля составила 0,13%. Президент России Владимир Путин обратил внимание на инфляцию и призвал правительство и Банк России к ее контролю. К концу января 2024 года инфляция составляла 7,2% в годовом выражении. Путин подчеркнул важность совместных действий органов власти для снижения инфляции. Кроме того, он отметил замедление кредитования, сокращение кредитного портфеля юридических лиц и увеличение кредитного портфеля физических лиц за январь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...