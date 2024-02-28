Экономика Минэкономразвития назвал уровень инфляции в России МЭР: годовая инфляция в России составляет 7,58% 28 февраля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 + Уровень инфляции в России остался на прежних значениях Фото: Анна Майорова © URA.RU Инфляция в России на 26 февраля составила 7,58% в годовом выражении, практически не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». «Инфляция в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%», — передает содержание обзора РИА Новости. Там добавили, что инфляция на потребительском рынке за неделю с 20 по 26 февраля составила 0,13%. Президент России Владимир Путин обратил внимание на инфляцию и призвал правительство и Банк России к ее контролю. К концу января 2024 года инфляция составляла 7,2% в годовом выражении. Путин подчеркнул важность совместных действий органов власти для снижения инфляции. Кроме того, он отметил замедление кредитования, сокращение кредитного портфеля юридических лиц и увеличение кредитного портфеля физических лиц за январь. Инфляция в России на 26 февраля составила 7,58% в годовом выражении, практически не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». «Инфляция в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%», — передает содержание обзора РИА Новости. Там добавили, что инфляция на потребительском рынке за неделю с 20 по 26 февраля составила 0,13%. Президент России Владимир Путин обратил внимание на инфляцию и призвал правительство и Банк России к ее контролю. К концу января 2024 года инфляция составляла 7,2% в годовом выражении. Путин подчеркнул важность совместных действий органов власти для снижения инфляции. Кроме того, он отметил замедление кредитования, сокращение кредитного портфеля юридических лиц и увеличение кредитного портфеля физических лиц за январь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям