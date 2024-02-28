ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки: главное об СВО к вечеру 28 февраля

Российские военнослужащие освободили Петровское на Украине

28 февраля 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Российские войска укрепили свои позиции и нанесли поражение ВСУ в районах Приморского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили населенный пункт Петровское, расположенный на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Позднее 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР успешно освободила населенный пункт Орловка. Главные новости о спецоперации России на Украине к вечеру 28 февраля — в материале URA.RU. Донецкое направление «Южная» группировка войск улучшила свои позиции, поразив силы и технику украинских войск в нескольких населенных пунктах ДНР. Отражены контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Георгиевки. Украинцы потеряли 230 военнослужащих, два танка и другую технику. Уничтожены артиллерийские установки, в том числе польского производства «Krab» и склад боеприпасов ВСУ. В ходе боевых действий 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР успешно освободила населенный пункт Орловка. Южно-донецкое направление Силы группировки «Восток» в координации с авиацией нанесли удары по силам 128-й бригады теробороны в районе Урожайного и Старомайорского ДНР. В результате противник понес потери, в том числе до 115 военнослужащих, танк, несколько единиц техники и артиллерийские установки. Купянское направление Подразделения «Западной» группировки войск улучшили свои позиции в районе Синьковки, нанеся удары по вражеским силам и технике. Отражены семь атак украинских бригад в районе населенных пунктов Синьковка и Терны. Противник понес потери: 145 военнослужащих и нескольких единиц бронетехники. Были уничтожены и артиллерийские системы, включая американские М777. Херсонское направление Российские войска укрепили свои позиции и нанесли поражение ВСУ в районах Приморского, Новопокровки и Дудчан. При отражении контратаки 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино противник потерял до 40 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожены артиллерийские системы, включая французскую САУ «Caezar». Авдеевское направление Группировка «Центр» освободила Петровское и отразила 11 контратак ВСУ, улучшив свои позиции, передает Пятый канал. Противник потерял 165 военнослужащих, четыре танка и несколько бронемашин. В результате контрбатарейной борьбы была поражена артиллерия ВСУ, включая гаубицы Д-30 и самоходные установки «Гвоздика». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ освободили населенный пункт Петровское, расположенный на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Позднее 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР успешно освободила населенный пункт Орловка. Главные новости о спецоперации России на Украине к вечеру 28 февраля — в материале URA.RU. «Южная» группировка войск улучшила свои позиции, поразив силы и технику украинских войск в нескольких населенных пунктах ДНР. Отражены контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Георгиевки. Украинцы потеряли 230 военнослужащих, два танка и другую технику. Уничтожены артиллерийские установки, в том числе польского производства «Krab» и склад боеприпасов ВСУ. В ходе боевых действий 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР успешно освободила населенный пункт Орловка. Силы группировки «Восток» в координации с авиацией нанесли удары по силам 128-й бригады теробороны в районе Урожайного и Старомайорского ДНР. В результате противник понес потери, в том числе до 115 военнослужащих, танк, несколько единиц техники и артиллерийские установки. Подразделения «Западной» группировки войск улучшили свои позиции в районе Синьковки, нанеся удары по вражеским силам и технике. Отражены семь атак украинских бригад в районе населенных пунктов Синьковка и Терны. Противник понес потери: 145 военнослужащих и нескольких единиц бронетехники. Были уничтожены и артиллерийские системы, включая американские М777. Российские войска укрепили свои позиции и нанесли поражение ВСУ в районах Приморского, Новопокровки и Дудчан. При отражении контратаки 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино противник потерял до 40 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожены артиллерийские системы, включая французскую САУ «Caezar». Группировка «Центр» освободила Петровское и отразила 11 контратак ВСУ, улучшив свои позиции, передает Пятый канал. Противник потерял 165 военнослужащих, четыре танка и несколько бронемашин. В результате контрбатарейной борьбы была поражена артиллерия ВСУ, включая гаубицы Д-30 и самоходные установки «Гвоздика».