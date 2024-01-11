В мире Украина Эстония хочет разрешить ВСУ бить по России западным оружием 11 января 2024 в 15:19 Размер текста - 17 + Эстония выступает за то, чтобы Украина могла наносить удары по России, заявил Алар Карси Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эстония считает, что ВСУ могут иметь право наносить удары по России при помощи западного вооружения. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карси на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Эстония выступает за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по России», — заявил Карси в выступлении. Он подчеркнул, что это касается тех возможных ударов, которые могут наноситься при помощи западного вооружения. Ранее США разрешили ВСУ самостоятельно выбирать дальность ударов с использованием систем залпового огня HIMARS. Это решение может привести к атакам на российскую территорию, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. Эстония считает, что ВСУ могут иметь право наносить удары по России при помощи западного вооружения. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карси на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Эстония выступает за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по России», — заявил Карси в выступлении. Он подчеркнул, что это касается тех возможных ударов, которые могут наноситься при помощи западного вооружения. Ранее США разрешили ВСУ самостоятельно выбирать дальность ударов с использованием систем залпового огня HIMARS. Это решение может привести к атакам на российскую территорию, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям