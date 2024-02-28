Где раньше работал Эдуард Суворов, заменивший Щербакова на «Ленфильме»

28 февраля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Ранее Суворов на «Ленфильме» значился на должности помощника гендиректора по международным связям Фото: Замир Усманов/ТАСС Назначенный на пост временно исполняющего обязанности гендиректора «Ленфильма» кинопродюсер Эдуард Суворов до студии работал в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски. Он курировал медийные структуры, входящие в холдинг «Базовый Элемент». В киностудии же сейчас он заменит предыдущего ее главу Федора Щербакова, который ранее был объявлен в розыск МВД РФ. Кинопродюсер Эдуард Суворов является выпускником продюсерского факультета Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В сфере культуры он начал свою работу давно. В 2000-х он работал помощником заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, а позже в течение трех лет, до 2016 года, был главой совета директоров ОАО «Медиахолдинга», владеющего музыкальным телеканалом «О2ТВ». В 2017 году он возглавил дирекцию Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий. Далее он продолжил свою деятельность в структурах компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, а также работал в спортивном маркетинге и продвигал регби в АНО «Спортивный регби-клуб «Кубань». На «Ленфильм» Суворов попал в 2022 году и с тех пор до текущего момента числился там помощником генерального директора по международным связям. В качестве главы киностудии он был предложен, по данным издания «Фонтанка», председателем совета директоров Федором Бондарчуком. Прошлый гендиректор «Ленфильма», владелец холдинга 1MI Федор Щербаков был объявлен в розыск на прошлой неделе. По словам источника ТАСС из правоохранительных органов, это может быть связано с историей о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. По этому делу в конце прошлого года был задержан бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов. По информации ТАСС , следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». Щербаков после задержания партнера, по версии источников URA.RU, покинул Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначенный на пост временно исполняющего обязанности гендиректора «Ленфильма» кинопродюсер Эдуард Суворов до студии работал в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски. Он курировал медийные структуры, входящие в холдинг «Базовый Элемент». В киностудии же сейчас он заменит предыдущего ее главу Федора Щербакова, который ранее был объявлен в розыск МВД РФ. Кинопродюсер Эдуард Суворов является выпускником продюсерского факультета Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В сфере культуры он начал свою работу давно. В 2000-х он работал помощником заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, а позже в течение трех лет, до 2016 года, был главой совета директоров ОАО «Медиахолдинга», владеющего музыкальным телеканалом «О2ТВ». В 2017 году он возглавил дирекцию Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий. Далее он продолжил свою деятельность в структурах компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, а также работал в спортивном маркетинге и продвигал регби в АНО «Спортивный регби-клуб «Кубань». На «Ленфильм» Суворов попал в 2022 году и с тех пор до текущего момента числился там помощником генерального директора по международным связям. В качестве главы киностудии он был предложен, по данным издания «Фонтанка», председателем совета директоров Федором Бондарчуком. Прошлый гендиректор «Ленфильма», владелец холдинга 1MI Федор Щербаков был объявлен в розыск на прошлой неделе. По словам источника ТАСС из правоохранительных органов, это может быть связано с историей о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. По этому делу в конце прошлого года был задержан бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов. По информации ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». Щербаков после задержания партнера, по версии источников URA.RU, покинул Россию.