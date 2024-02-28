Где раньше работал Эдуард Суворов, заменивший Щербакова на «Ленфильме»

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Ранее Суворов на «Ленфильме» значился на должности помощника гендиректора по международным связям Фото:

Назначенный на пост временно исполняющего обязанности гендиректора «Ленфильма» кинопродюсер Эдуард Суворов до студии работал в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски. Он курировал медийные структуры, входящие в холдинг «Базовый Элемент». В киностудии же сейчас он заменит предыдущего ее главу Федора Щербакова, который ранее был объявлен в розыск МВД РФ.

Кинопродюсер Эдуард Суворов является выпускником продюсерского факультета Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В сфере культуры он начал свою работу давно. В 2000-х он работал помощником заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, а позже в течение трех лет, до 2016 года, был главой совета директоров ОАО «Медиахолдинга», владеющего музыкальным телеканалом «О2ТВ».

В 2017 году он возглавил дирекцию Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий. Далее он продолжил свою деятельность в структурах компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, а также работал в спортивном маркетинге и продвигал регби в АНО «Спортивный регби-клуб «Кубань». На «Ленфильм» Суворов попал в 2022 году и с тех пор до текущего момента числился там помощником генерального директора по международным связям. В качестве главы киностудии он был предложен, по данным издания «Фонтанка», председателем совета директоров Федором Бондарчуком.

Прошлый гендиректор «Ленфильма», владелец холдинга 1MI Федор Щербаков был объявлен в розыск на прошлой неделе. По словам источника ТАСС из правоохранительных органов, это может быть связано с историей о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. По этому делу в конце прошлого года был задержан бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов. По информации ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». Щербаков после задержания партнера, по версии источников URA.RU, покинул Россию.

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Назначенный на пост временно исполняющего обязанности гендиректора «Ленфильма» кинопродюсер Эдуард Суворов до студии работал в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски. Он курировал медийные структуры, входящие в холдинг «Базовый Элемент». В киностудии же сейчас он заменит предыдущего ее главу Федора Щербакова, который ранее был объявлен в розыск МВД РФ. Кинопродюсер Эдуард Суворов является выпускником продюсерского факультета Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В сфере культуры он начал свою работу давно. В 2000-х он работал помощником заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, а позже в течение трех лет, до 2016 года, был главой совета директоров ОАО «Медиахолдинга», владеющего музыкальным телеканалом «О2ТВ». В 2017 году он возглавил дирекцию Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий. Далее он продолжил свою деятельность в структурах компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, а также работал в спортивном маркетинге и продвигал регби в АНО «Спортивный регби-клуб «Кубань». На «Ленфильм» Суворов попал в 2022 году и с тех пор до текущего момента числился там помощником генерального директора по международным связям. В качестве главы киностудии он был предложен, по данным издания «Фонтанка», председателем совета директоров Федором Бондарчуком. Прошлый гендиректор «Ленфильма», владелец холдинга 1MI Федор Щербаков был объявлен в розыск на прошлой неделе. По словам источника ТАСС из правоохранительных органов, это может быть связано с историей о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. По этому делу в конце прошлого года был задержан бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов. По информации ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». Щербаков после задержания партнера, по версии источников URA.RU, покинул Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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