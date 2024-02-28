Новак: Россия не рассматривает полный запрет экспорта дизтоплива

Правительство РФ не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«Такой меры не рассматривается. Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам [осуществляется] по заявкам потребителей», — сказал Новак журналисту ТАСС на вопрос о полном запрете на экспорт дизтоплива.
По его словам, в настоящее время на внутреннем рынке нефтепродуктов нет никаких дефицитов. «Мера о запрете экспорта будет действовать только по автомобильным бензинам», — пояснил вице-премьер.
Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Данное решение объяснили тем, что это поможет стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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