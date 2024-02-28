28 февраля 2024

Новак: Россия не рассматривает полный запрет экспорта дизтоплива

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Александр Новак считает, что на внутреннем рынке нефтепродуктов нет дефицита Фото:

Правительство РФ не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Такой меры не рассматривается. Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам [осуществляется] по заявкам потребителей», — сказал Новак журналисту ТАСС на вопрос о полном запрете на экспорт дизтоплива.

По его словам, в настоящее время на внутреннем рынке нефтепродуктов нет никаких дефицитов. «Мера о запрете экспорта будет действовать только по автомобильным бензинам», — пояснил вице-премьер.

Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Данное решение объяснили тем, что это поможет стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

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Правительство РФ не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Такой меры не рассматривается. Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам [осуществляется] по заявкам потребителей», — сказал Новак журналисту ТАСС на вопрос о полном запрете на экспорт дизтоплива. По его словам, в настоящее время на внутреннем рынке нефтепродуктов нет никаких дефицитов. «Мера о запрете экспорта будет действовать только по автомобильным бензинам», — пояснил вице-премьер. Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Данное решение объяснили тем, что это поможет стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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