Новак: Россия не рассматривает полный запрет экспорта дизтоплива

29 февраля 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Александр Новак считает, что на внутреннем рынке нефтепродуктов нет дефицита Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Такой меры не рассматривается. Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам [осуществляется] по заявкам потребителей», — сказал Новак журналисту ТАСС на вопрос о полном запрете на экспорт дизтоплива. По его словам, в настоящее время на внутреннем рынке нефтепродуктов нет никаких дефицитов. «Мера о запрете экспорта будет действовать только по автомобильным бензинам», — пояснил вице-премьер. Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Данное решение объяснили тем, что это поможет стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Правительство РФ не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Такой меры не рассматривается. Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам [осуществляется] по заявкам потребителей», — сказал Новак журналисту ТАСС на вопрос о полном запрете на экспорт дизтоплива. По его словам, в настоящее время на внутреннем рынке нефтепродуктов нет никаких дефицитов. «Мера о запрете экспорта будет действовать только по автомобильным бензинам», — пояснил вице-премьер. Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Данное решение объяснили тем, что это поможет стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.