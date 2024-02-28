28 февраля 2024

Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования Байдена

Врач выдал заключение о возможности исполнения Байденом своих обязанностей
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Терапевт О’Коннор оценил состояние здоровья Джо Байдена Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование и в состоянии исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в заключении терапевта Кевина О’Коннора, проводившего обследование американского лидера.

«Медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме», — говорится в заключении медика. Документ опубликован на сайте Белого дома. О’Коннор отметил активное состояние Байдена и назвал его «здоровым и крепким 81-летним мужчиной».

Байден не раз попадал в курьезные ситуации, путая фамилии и даты. Этим он спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем. Профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари негативно оценил состояние Байдена. По его словам, действующий президент США показывает признаки возрастной деменции без надежды на лучшее.

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Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование и в состоянии исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в заключении терапевта Кевина О’Коннора, проводившего обследование американского лидера. «Медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме», — говорится в заключении медика. Документ опубликован на сайте Белого дома. О’Коннор отметил активное состояние Байдена и назвал его «здоровым и крепким 81-летним мужчиной». Байден не раз попадал в курьезные ситуации, путая фамилии и даты. Этим он спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем. Профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари негативно оценил состояние Байдена. По его словам, действующий президент США показывает признаки возрастной деменции без надежды на лучшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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