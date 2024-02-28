Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования Байдена

Врач выдал заключение о возможности исполнения Байденом своих обязанностей

29 февраля 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Терапевт О’Коннор оценил состояние здоровья Джо Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование и в состоянии исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в заключении терапевта Кевина О’Коннора, проводившего обследование американского лидера. «Медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме», — говорится в заключении медика. Документ опубликован на сайте Белого дома. О’Коннор отметил активное состояние Байдена и назвал его «здоровым и крепким 81-летним мужчиной». Байден не раз попадал в курьезные ситуации, путая фамилии и даты. Этим он спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем. Профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари негативно оценил состояние Байдена. По его словам, действующий президент США показывает признаки возрастной деменции без надежды на лучшее.

Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование и в состоянии исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в заключении терапевта Кевина О’Коннора, проводившего обследование американского лидера. «Медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме», — говорится в заключении медика. Документ опубликован на сайте Белого дома. О’Коннор отметил активное состояние Байдена и назвал его «здоровым и крепким 81-летним мужчиной». Байден не раз попадал в курьезные ситуации, путая фамилии и даты. Этим он спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем. Профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари негативно оценил состояние Байдена. По его словам, действующий президент США показывает признаки возрастной деменции без надежды на лучшее.