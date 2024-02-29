Минобороны РФ: штурмовики Су-25 накрыли ВСУ крупнокалиберными ракетами

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс,  stock
ВКС РФ уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ с помощью ракет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Донецком направлении штурмовики Су-25 ВКС РФ накрыли личный состав украинкой армии 122-миллиметровыми ракетами С-13 «Тулумбас». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ. <…> Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что в дальнейшем было произведено кабрирование на малой высоте в 25 метров.

Согласно докладам передового авиационного наводчика, все цели были поражены. В ведомстве добавили, что полет штурмовиков проходил в штатном режиме. После выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр, во время которого отстреляли ложные тепловые цели.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Михайловка Николаевской области. Также истребители ВКС РФ сбили штурмовики Су-25 в Запорожской области и ДНР.

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На Донецком направлении штурмовики Су-25 ВКС РФ накрыли личный состав украинкой армии 122-миллиметровыми ракетами С-13 «Тулумбас». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ. <…> Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13», — передает РИА Новости информацию из ведомства. Отмечается, что в дальнейшем было произведено кабрирование на малой высоте в 25 метров. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все цели были поражены. В ведомстве добавили, что полет штурмовиков проходил в штатном режиме. После выполнения задачи экипажи совершили противоракетный маневр, во время которого отстреляли ложные тепловые цели. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Михайловка Николаевской области. Также истребители ВКС РФ сбили штурмовики Су-25 в Запорожской области и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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