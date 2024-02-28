Тысячи курганцев останутся без горячей воды из-за ремонта. Список

29 февраля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Горячую воду отключат в 25 домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в 25 многоквартирных домах 29 февраля отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 6К, 50, 77, 114, 133 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения в домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16:00», — указано в сообщении. Горячую воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. 1 микрорайон, 26А, 27, 28, 29, 38;

ул. 5 микрорайон, 2, 3, 4, 4А;

ул. Анфиногенова, 57;

ул. Гоголя, 36, 38;

ул. Карбышева, 12;

ул. Карла Маркса, 80;

ул. Кирова, 80;

ул. Максима Горького, 155, 157;

ул. Савельева, 21;

ул. Чернореченская, 79;

ул. Школьная, 13, 24. Также из-за плановых работ по замене изношенных участков сетей горячей воды не будет в домах №37, 37А, 39, 41 на ул. Дзержинского. В этих здания горячую воду вернут также не позднее 16:00. Ранее в Кургане из-за подземного порыва на трубах без горячей воды в Кургане остались четыре дома. Тогда горячее водоснабжение также восстановили менее, чем за сутки.

В Кургане в 25 многоквартирных домах 29 февраля отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 6К, 50, 77, 114, 133 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения в домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16:00», — указано в сообщении. Горячую воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам: Также из-за плановых работ по замене изношенных участков сетей горячей воды не будет в домах №37, 37А, 39, 41 на ул. Дзержинского. В этих здания горячую воду вернут также не позднее 16:00. Ранее в Кургане из-за подземного порыва на трубах без горячей воды в Кургане остались четыре дома. Тогда горячее водоснабжение также восстановили менее, чем за сутки.