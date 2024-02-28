28 февраля 2024

Тысячи курганцев останутся без горячей воды из-за ремонта. Список

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Горячую воду отключат в 25 домах Фото:

В Кургане в 25 многоквартирных домах 29 февраля отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».

«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 6К, 50, 77, 114, 133 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения в домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16:00», — указано в сообщении.

Горячую воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам:

  • ул. 1 микрорайон, 26А, 27, 28, 29, 38;
  • ул. 5 микрорайон, 2, 3, 4, 4А;
  • ул. Анфиногенова, 57;
  • ул. Гоголя, 36, 38;
  • ул. Карбышева, 12;
  • ул. Карла Маркса, 80;
  • ул. Кирова, 80;
  • ул. Максима Горького, 155, 157;
  • ул. Савельева, 21;
  • ул. Чернореченская, 79;
  • ул. Школьная, 13, 24.

Также из-за плановых работ по замене изношенных участков сетей горячей воды не будет в домах №37, 37А, 39, 41 на ул. Дзержинского. В этих здания горячую воду вернут также не позднее 16:00.

Ранее в Кургане из-за подземного порыва на трубах без горячей воды в Кургане остались четыре дома. Тогда горячее водоснабжение также восстановили менее, чем за сутки.

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В Кургане в 25 многоквартирных домах 29 февраля отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 6К, 50, 77, 114, 133 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения в домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16:00», — указано в сообщении. Горячую воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам: Также из-за плановых работ по замене изношенных участков сетей горячей воды не будет в домах №37, 37А, 39, 41 на ул. Дзержинского. В этих здания горячую воду вернут также не позднее 16:00. Ранее в Кургане из-за подземного порыва на трубах без горячей воды в Кургане остались четыре дома. Тогда горячее водоснабжение также восстановили менее, чем за сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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