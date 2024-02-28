В Кургане в 25 многоквартирных домах 29 февраля отключат горячую воду. Данная информация размещена в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».
«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 6К, 50, 77, 114, 133 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения в домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16:00», — указано в сообщении.
Горячую воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам:
- ул. 1 микрорайон, 26А, 27, 28, 29, 38;
- ул. 5 микрорайон, 2, 3, 4, 4А;
- ул. Анфиногенова, 57;
- ул. Гоголя, 36, 38;
- ул. Карбышева, 12;
- ул. Карла Маркса, 80;
- ул. Кирова, 80;
- ул. Максима Горького, 155, 157;
- ул. Савельева, 21;
- ул. Чернореченская, 79;
- ул. Школьная, 13, 24.
Также из-за плановых работ по замене изношенных участков сетей горячей воды не будет в домах №37, 37А, 39, 41 на ул. Дзержинского. В этих здания горячую воду вернут также не позднее 16:00.
Ранее в Кургане из-за подземного порыва на трубах без горячей воды в Кургане остались четыре дома. Тогда горячее водоснабжение также восстановили менее, чем за сутки.
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