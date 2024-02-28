28 февраля 2024

Центральную площадь в курганском городе сделают пешеходной

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, асфальт, весна
До 10 марта на площади будет действовать ограничение на парковку и стоянку транспорта (архивное фото) Фото:

В городе Макушино Макушинского муниципального округа Курганской области местные власти решили сделать центральную площадь полностью пешеходной, ограничив ее для парковки и стоянки транспорта. Об этом написала администрация Макушинского МО в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Центральная площадь в результате благоустройства может стать точкой притяжения всего округа, в том числе нашей молодежи. Проектом благоустройства предлагается сделать ее пешеходной и использовать для отдыха, проведения культурно-массовых мероприятий», — указано в сообществе «Администрация Макушинского муниципального округа».

Также администрация сообщила, что с 29 февраля по 10 марта площадь будет закрыта для транспорта в тестовом режиме. Таким образом, как пишет администрация, власти продолжают подготовку к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Общественная комиссия, учитывая мнение макушинцев, определила территорию для благоустройства. Власти уточнили, что ей стала «Набережная оз. Старое (восточная сторона) — Центральная площадь — Центральный парк с прилегающими улицами».

Ранее URA.RU писало, что на работы по благоустройству центрального парка в курганском городе Макушино выделено 16,5 млн рублей. В нем была установлена детская игровая площадка, место для массовых мероприятий, а также укладывалась новая плитка.

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В городе Макушино Макушинского муниципального округа Курганской области местные власти решили сделать центральную площадь полностью пешеходной, ограничив ее для парковки и стоянки транспорта. Об этом написала администрация Макушинского МО в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Центральная площадь в результате благоустройства может стать точкой притяжения всего округа, в том числе нашей молодежи. Проектом благоустройства предлагается сделать ее пешеходной и использовать для отдыха, проведения культурно-массовых мероприятий», — указано в сообществе «Администрация Макушинского муниципального округа». Также администрация сообщила, что с 29 февраля по 10 марта площадь будет закрыта для транспорта в тестовом режиме. Таким образом, как пишет администрация, власти продолжают подготовку к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Общественная комиссия, учитывая мнение макушинцев, определила территорию для благоустройства. Власти уточнили, что ей стала «Набережная оз. Старое (восточная сторона) — Центральная площадь — Центральный парк с прилегающими улицами». Ранее URA.RU писало, что на работы по благоустройству центрального парка в курганском городе Макушино выделено 16,5 млн рублей. В нем была установлена детская игровая площадка, место для массовых мероприятий, а также укладывалась новая плитка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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