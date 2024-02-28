Центральную площадь в курганском городе сделают пешеходной

До 10 марта на площади будет действовать ограничение на парковку и стоянку транспорта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Макушино Макушинского муниципального округа Курганской области местные власти решили сделать центральную площадь полностью пешеходной, ограничив ее для парковки и стоянки транспорта. Об этом написала администрация Макушинского МО в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Центральная площадь в результате благоустройства может стать точкой притяжения всего округа, в том числе нашей молодежи. Проектом благоустройства предлагается сделать ее пешеходной и использовать для отдыха, проведения культурно-массовых мероприятий», — указано в сообществе «Администрация Макушинского муниципального округа».

Также администрация сообщила, что с 29 февраля по 10 марта площадь будет закрыта для транспорта в тестовом режиме. Таким образом, как пишет администрация, власти продолжают подготовку к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Общественная комиссия, учитывая мнение макушинцев, определила территорию для благоустройства. Власти уточнили, что ей стала «Набережная оз. Старое (восточная сторона) — Центральная площадь — Центральный парк с прилегающими улицами».

Ранее URA.RU писало, что на работы по благоустройству центрального парка в курганском городе Макушино выделено 16,5 млн рублей. В нем была установлена детская игровая площадка, место для массовых мероприятий, а также укладывалась новая плитка.