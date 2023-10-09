09 октября 2023

В курганском городе обновляют парк за 16,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежный парк. Курган, тротуар, молодежный парк
В Макушино (Курганская область) обновляют парк, который просил отремонтировать губернатор Вадим Шумков (архивное фото) Фото:

В Макушино (Курганская область) обновляют центральный парк, на который ранее обращал внимание губернатор Вадим Шумков. На работы по благоустройству парка было выделено более 16,5 млн рублей. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале.

«В Макушино по инициативе губернатора Шумкова приводят в порядок главное место притяжения для более 6 тысяч жителей города — центральный парк. Приведение парка в нормативное состояние началось в этом году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“. На эти цели выделено более 16,5 млн рублей», — указано в канале. Также в посте отметили, что в парке уже появилась современная детская игровая площадка, а также специальное пространство для проведения массовых мероприятий.

Сейчас, по данным правительства, строители активно работают над установкой сцены и обустройством площадки под ротонду. Кроме того, ведется укладка тротуарной плитки на дорожках парка. Властями планируется, что проект будет завершен в этом году.

Ранее URA.RU писало, что Шумков выделил 30 миллионов рублей на строительство и наполнение парков в районах города Заозерный и Рябково. Также губернатор пообещал отремонтировать 100 дворов в городе. Мэру Елене Ситниковой было поручено отрабатывать вопросы благоустройства и ремонта, взаимодействуя с жителями Кургана.

В Макушино (Курганская область) обновляют центральный парк
В Макушино (Курганская область) обновляют центральный парк
В Макушино по инициативе губернатора Вадима Шумкова приводят в порядок центральный парк.
В Макушино по инициативе губернатора Вадима Шумкова приводят в порядок центральный парк.
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В Макушино (Курганская область) обновляют центральный парк, на который ранее обращал внимание губернатор Вадим Шумков. На работы по благоустройству парка было выделено более 16,5 млн рублей. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале. «В Макушино по инициативе губернатора Шумкова приводят в порядок главное место притяжения для более 6 тысяч жителей города — центральный парк. Приведение парка в нормативное состояние началось в этом году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“. На эти цели выделено более 16,5 млн рублей», — указано в канале. Также в посте отметили, что в парке уже появилась современная детская игровая площадка, а также специальное пространство для проведения массовых мероприятий. Сейчас, по данным правительства, строители активно работают над установкой сцены и обустройством площадки под ротонду. Кроме того, ведется укладка тротуарной плитки на дорожках парка. Властями планируется, что проект будет завершен в этом году. Ранее URA.RU писало, что Шумков выделил 30 миллионов рублей на строительство и наполнение парков в районах города Заозерный и Рябково. Также губернатор пообещал отремонтировать 100 дворов в городе. Мэру Елене Ситниковой было поручено отрабатывать вопросы благоустройства и ремонта, взаимодействуя с жителями Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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