В Макушино (Курганская область) обновляют парк, который просил отремонтировать губернатор Вадим Шумков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Макушино (Курганская область) обновляют центральный парк, на который ранее обращал внимание губернатор Вадим Шумков. На работы по благоустройству парка было выделено более 16,5 млн рублей. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале.

«В Макушино по инициативе губернатора Шумкова приводят в порядок главное место притяжения для более 6 тысяч жителей города — центральный парк. Приведение парка в нормативное состояние началось в этом году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“. На эти цели выделено более 16,5 млн рублей», — указано в канале. Также в посте отметили, что в парке уже появилась современная детская игровая площадка, а также специальное пространство для проведения массовых мероприятий.

Сейчас, по данным правительства, строители активно работают над установкой сцены и обустройством площадки под ротонду. Кроме того, ведется укладка тротуарной плитки на дорожках парка. Властями планируется, что проект будет завершен в этом году.

Ранее URA.RU писало, что Шумков выделил 30 миллионов рублей на строительство и наполнение парков в районах города Заозерный и Рябково. Также губернатор пообещал отремонтировать 100 дворов в городе. Мэру Елене Ситниковой было поручено отрабатывать вопросы благоустройства и ремонта, взаимодействуя с жителями Кургана.

В Макушино (Курганская область) обновляют центральный парк Telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl

В Макушино по инициативе губернатора Вадима Шумкова приводят в порядок центральный парк. Telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl