Пермское женское искусство представят на форуме We-fest

Женщины покажут свои произведения в ЦГК (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми готовится к открытию седьмой феминистический форум We-fest-2024. В этом году организаторы кроме прочего решили показать гостям пермское женское искусство. Для этого художниц приглашают к участию в выставке-продаже.

«Объявляем open call для пермских художниц на участие в групповой выставке-продаже, которая откроется 21 марта. Нам очень хочется проявить Пермское женское искусство, показать его многообразие и привлечь тех, кто еще не выставлялся на больших площадках и может быть только начинает свой путь в искусстве», — сообщается в telegram-канале Пермского центра городской культуры.

Основной темой We-fest-2024 станет качество жизни. «Поговорим о гендерном урбанизме, правовой культуре, искусстве, спорте, питании, распорядке дня и даже о телефонных мошенниках. Попробуем вместе с экспертами и участниками разобрать, что может сделать нашу жизнь качественнее, что может помочь улучшить жизнь для людей третьего возраста и подростков. Найдем решения в новых подходах развития городов, новых технологиях и современных исследованиях», — говорится в анонсе форума.

We-Fest — ежегодный фестиваль о женщинах. В его рамках проходят дискуссии, круглые столы, лекции, тренинги. В 2023 году на форуме создавали комикс о супер-женщинах, а также обсуждали проблемы разводов и расставаний.