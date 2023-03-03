На открытии фестиваля феминизма в Перми обсудят разводы и расставания

Истории про разводы и расставания станут главными темами для обсуждения в день открытия женского фестиваля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В рамках проведения вечера манифестов — одного из самых популярных мероприятий женского фестиваля We-fest, который откроется в Перми 4 марта, собираются обсудить проблемы разводов и расставаний. Об этом сообщили специалисты Центра городской культуры.

«4 марта в 18:30 мы открываем фестиваль We-Fest вечером манифестов. В этом году он посвящен историями про разводы и расставания», — указано в telegram-канале независимой городской площадки.

Фестиваль будет проводится с 4 по 8 марта по адресу: ул. Пушкина, 15. Организаторы обещают, что вход оплачивать не нужно. We-Fest — это ежегодный фестиваль о женщинах и для женщин. В рамках его проведения проходят различные дискуссии, круглые столы, лекции и тренинги.

URA.RU писало ранее, что в Перми организаторы фестиваля We-fest собирали истории о прикамских суперженщинах. В результате работы собираются создать комикс «Пермская суперженщина», соавторами которого может стать каждый.