К фестивалю феминизма в Перми ищут героинь комикса о суперженщинах

Героиней истории может стать каждая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми организаторы женского фестиваля We-fest собирают истории о местных суперженщинах. В результате планируется создать комикс «Пермская суперженщина», соавторами которого может стать каждый, кто пришлет рассказ о своей подруге, маме, дочери и т. д.

«Под супер-способностями мы подразумеваем не фантастические навыки, как у женщины-кошки, а те качества, способности и умения, которые восхищают вас в женщинах, живущих рядом с нами. Верим, что любая женщина в нашем городе обладает супер-силой, и хотим рассказать об этом всем», — сообщается в telegram-канале Центра городской культуры, который ежегодной проводит We-fest.