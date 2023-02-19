19 февраля 2023
18 февраля 2023

К фестивалю феминизма в Перми ищут героинь комикса о суперженщинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Центру истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Екатеринбург , лесной пожар, женщина в маске
Героиней истории может стать каждая Фото:

В Перми организаторы женского фестиваля We-fest собирают истории о местных суперженщинах. В результате планируется создать комикс «Пермская суперженщина», соавторами которого может стать каждый, кто пришлет рассказ о своей подруге, маме, дочери и т. д.

«Под супер-способностями мы подразумеваем не фантастические навыки, как у женщины-кошки, а те качества, способности и умения, которые восхищают вас в женщинах, живущих рядом с нами. Верим, что любая женщина в нашем городе обладает супер-силой, и хотим рассказать об этом всем», — сообщается в telegram-канале Центра городской культуры, который ежегодной проводит We-fest.

Свою историю можно рассказать, заполнив онлайн-форму. We-Fest — ежегодный фестиваль о женщинах. В его рамках проходят дискуссии, круглые столы, лекции, тренинги.

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В Перми организаторы женского фестиваля We-fest собирают истории о местных суперженщинах. В результате планируется создать комикс «Пермская суперженщина», соавторами которого может стать каждый, кто пришлет рассказ о своей подруге, маме, дочери и т. д. «Под супер-способностями мы подразумеваем не фантастические навыки, как у женщины-кошки, а те качества, способности и умения, которые восхищают вас в женщинах, живущих рядом с нами. Верим, что любая женщина в нашем городе обладает супер-силой, и хотим рассказать об этом всем», — сообщается в telegram-канале Центра городской культуры, который ежегодной проводит We-fest. Свою историю можно рассказать, заполнив онлайн-форму. We-Fest — ежегодный фестиваль о женщинах. В его рамках проходят дискуссии, круглые столы, лекции, тренинги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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