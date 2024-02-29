Электоральный юрист Румянцев: Путин не обязан публиковать предвыборную программу

29 февраля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Послание Путина Федеральному Собранию будет его предвыборной программой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Кандидат в президенты Владимир Путин, как самовыдвиженец, не обязан публиковать свою предвыборную программу. Об этом рассказал URA.RU электоральный юрист, директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП), член Правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Сергей Румянцев. Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля 2024 года. Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени. Посмотреть послание российского лидера можно на федеральных каналах и даже в некоторых кинотеатрах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление Путина будет во многом его предвыборной программой. Статья по теме О чем будет говорить Путин 29 февраля «Путин как кандидат-самовыдвиженец никакую политическую предвыборную программу публиковать не должен. По закону (статья 49, п. 9 ФЗ „О выборах Президента РФ“, — прим. URA.RU) это обязаны делать только политические партии, которые выдвинули кандидата, при этом это будет именно программа партии. Кандидат также может это сделать. Это право кандидата, доносить свою позицию так, как он считает нужным. Но по закону требования об обязательном опубликовании предвыборной программы лежит только на политической партии», — сказал Сергей Румянцев. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За пост главы государства будут бороться кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, выходец из КПРФ Николай Харитонов, представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков, а также самовыдвиженец Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в президенты Владимир Путин, как самовыдвиженец, не обязан публиковать свою предвыборную программу. Об этом рассказал URA.RU электоральный юрист, директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП), член Правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Сергей Румянцев. Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля 2024 года. Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени. Посмотреть послание российского лидера можно на федеральных каналах и даже в некоторых кинотеатрах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление Путина будет во многом его предвыборной программой. «Путин как кандидат-самовыдвиженец никакую политическую предвыборную программу публиковать не должен. По закону (статья 49, п. 9 ФЗ „О выборах Президента РФ“, — прим. URA.RU) это обязаны делать только политические партии, которые выдвинули кандидата, при этом это будет именно программа партии. Кандидат также может это сделать. Это право кандидата, доносить свою позицию так, как он считает нужным. Но по закону требования об обязательном опубликовании предвыборной программы лежит только на политической партии», — сказал Сергей Румянцев. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За пост главы государства будут бороться кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, выходец из КПРФ Николай Харитонов, представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков, а также самовыдвиженец Владимир Путин.