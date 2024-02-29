Жители ХМАО стали повально скупать коттеджи

В Ханты-Мансийском автономном округе у жителей резко вырос интерес к покупке коттеджей. С января спрос в этом загородном сегменте по региону увеличился на 130%. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса «Авито Недвижимость».
«Наиболее заметно с января 2024 вырос интерес к коттеджам (+130,1%), при этом стоит учитывать, что абсолютные показатели спроса на этот вид недвижимости значительно меньше, чем у домов и дач. Так, доля коттеджей в общей структуре спроса в феврале 2024 составила 3,4%», — рассказал агентству руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин.
Рынок домов и дач для временного проживания, в отличие от коттеджей, в Югре более активный. Как и в случае с предложением, доля загородных домов в структуре спроса составляет 54,1%. Реже всего югорчане интересуются таунхаусами — 0,6% от общего спроса.
Ранее URA.RU рассказывало, что больше всего в сегменте частных домов по ХМАО подорожали именно таунхаусы. За год подобная недвижимость выросла в цене почти на 25%. Вместе с этим перед нынешним дачным сезоном в регионе резко выросло число предложений о продаже «загородки».
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