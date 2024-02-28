В ХМАО назвали самые подорожавшие загородные дома

«Авито»: среди загородных домов в ХМАО больше всего подорожали таунхаусы

За год таунхаусы в среднем по ХМАО подорожали на почти на 25% Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе в сегменте частных домов подорожали таунхаусы. За год подобная недвижимость выросла в цене почти на 25%, а средняя цена достигла 8,6 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«Средняя стоимость загородной недвижимости в ХМАО в феврале этого года составила 3 миллиона рублей — это на 20% больше, чем годом ранее, и на 11,1% в сравнении с прошлым месяцем. За год наиболее заметно выросла средняя стоимость таунхаусов (+24,6%, с 6,9 до 8,6 миллиона рублей), а с января 2024 сильнее всего в цене выросли коттеджи — с 12 до 14,2 миллиона (+13,6%)», — говорится в исследовании сервиса.

Перед дачным сезоном эксперты отмечают повышение активности югорчан на рынке загородной недвижимости. Только за последний месяц по «загородке» число предложений о продаже выросло на 6%.

Таунхаус — это отдельное здание в несколько секций, у каждой из которых свой вход и владелец. Кроме этого, например, в отличие от коттеджа таунхаусы чаще строят ближе к черте города или внутри нее.

Ранее URA.RU просило строительного эксперта и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана рассказать о подобном формате застройки. Среди прочего, плюсы для жителей заключаются в удаленности от шумных городских районов. Однако для ХМАО таунхаусы остаются редким видом недвижимости.