28 февраля 2024

ФНС банкротит пермский детский лагерь, закрывавшийся из-за проблем с безопасностью

ФНС банкротит детский лагерь «Огонек-ПМ» под Пермью из-за долга в полмиллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения
Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ», который закрывали из-за проблем с пожарной безопасностью. Соответствующий иск подала межрайонная инспекция ФНС.

«Межрайонная ИФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ». Сумма исковых требований — 492,8 млн рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Там же уточняется, что исковое заявление оставлено судом без движения. Причина не указана.

Детский лагерь «Огонек ПМ» находится в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа. В августе 2023 года лагерь был закрыт по решению суда из-за нарушения требований пожарной безопасности. Оздоровительному учреждению пришлось возвращать родителям детей деньги за путевки. Также в декабре 2023 года с лагеря по решению суда в пользу Нытвенского маслозавода взыскали более 180 тысяч рублей. Это долг и неустойка по договору поставки предприятием молочных продуктов.

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В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ», который закрывали из-за проблем с пожарной безопасностью. Соответствующий иск подала межрайонная инспекция ФНС. «Межрайонная ИФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ». Сумма исковых требований — 492,8 млн рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Там же уточняется, что исковое заявление оставлено судом без движения. Причина не указана. Детский лагерь «Огонек ПМ» находится в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа. В августе 2023 года лагерь был закрыт по решению суда из-за нарушения требований пожарной безопасности. Оздоровительному учреждению пришлось возвращать родителям детей деньги за путевки. Также в декабре 2023 года с лагеря по решению суда в пользу Нытвенского маслозавода взыскали более 180 тысяч рублей. Это долг и неустойка по договору поставки предприятием молочных продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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