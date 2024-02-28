ФНС банкротит пермский детский лагерь, закрывавшийся из-за проблем с безопасностью

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ», который закрывали из-за проблем с пожарной безопасностью. Соответствующий иск подала межрайонная инспекция ФНС.
«Межрайонная ИФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО «Детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ». Сумма исковых требований — 492,8 млн рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Там же уточняется, что исковое заявление оставлено судом без движения. Причина не указана.
Детский лагерь «Огонек ПМ» находится в деревне Малый Буртым Пермского муниципального округа. В августе 2023 года лагерь был закрыт по решению суда из-за нарушения требований пожарной безопасности. Оздоровительному учреждению пришлось возвращать родителям детей деньги за путевки. Также в декабре 2023 года с лагеря по решению суда в пользу Нытвенского маслозавода взыскали более 180 тысяч рублей. Это долг и неустойка по договору поставки предприятием молочных продуктов.
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