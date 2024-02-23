Приезд Мизулиной спровоцировал коллапс в тюменской школе. Фото

24 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

На встречу с Мизулиной в Тюмени не смогли попасть все желающие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в школе № 95 в Тюмени пришло намного больше 500 человек, которых может вместить зал. На входе образовалась давка, а тех, кто не поместился, на встречу не пустили. «Внутри давка, огромная толпа. Охрана говорит, что желающих встретиться с Мизулиной больше дозволенных — 500. Зал переполнен, детей выгоняют», — сообщили корреспонденту URA.RU очевидцы. В какой-то момент дети пытались прорваться внутрь. Многие пришли ради фото с Мизулиной, но на встречу их не пустили. На месте дежурит полиция. Школьники недовольны случившимся и высказывают претензии работникам школы. Большая часть из них осталась возле здания и намерена дожидаться окончания мероприятия. Визит Екатерины Мизулиной в Тюмень проходит 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. На встречу со школьниками и студентами города в школе №95 микрорайона Плеханово могут прийти все желающие. Мизулина пообещала фото всем участникам мероприятия. Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она пожаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору. На входе в школу огромная очередь, внутри в холле давка Telegra-канал «Темы Тюмени», https://t.me/TemuTyumenii Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в школе № 95 в Тюмени пришло намного больше 500 человек, которых может вместить зал. На входе образовалась давка, а тех, кто не поместился, на встречу не пустили. «Внутри давка, огромная толпа. Охрана говорит, что желающих встретиться с Мизулиной больше дозволенных — 500. Зал переполнен, детей выгоняют», — сообщили корреспонденту URA.RU очевидцы. В какой-то момент дети пытались прорваться внутрь. Многие пришли ради фото с Мизулиной, но на встречу их не пустили. На месте дежурит полиция. Школьники недовольны случившимся и высказывают претензии работникам школы. Большая часть из них осталась возле здания и намерена дожидаться окончания мероприятия. Визит Екатерины Мизулиной в Тюмень проходит 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. На встречу со школьниками и студентами города в школе №95 микрорайона Плеханово могут прийти все желающие. Мизулина пообещала фото всем участникам мероприятия. Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она пожаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.