В Екатеринбурге реконструкция цирка пошла не по плану

Реконструкцию цирка Екатеринбурга продлили до 2026 года

Цирк закрыли на реконструкцию в январе 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Реконструкция цирка Екатеринбурга продлится не до 2025 года, как сообщалось ранее, а до 2026. Кроме этого, мэрия города выдала разрешение на ремонт здания только в феврале этого года. Об этом заявил «Единый заказчик в сфере строительства» на своем сайте.

«Уникальный купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. Завершить его реконструкцию планируется в 2026 году», — рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас строители демонтируют отделочные покрытия, старые инженерные системы и оборудование арены цирка, ведется подготовка к усилению колонн и балок перекрытий. «Реконструкция откроет новый этап в истории одной из лучших арен в Европе. Наша главная задача — создание комфортных условий для посетителей и сотрудников цирка и соответствие самым высоким стандартам», — уверен гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков.

Планируется, что в обновленном цирке появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Также построят новые помещения для содержания животных, а в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после обновления — в материале URA.RU. Проект обойдется примерно в 2,4 млн рублей.