Песков ответил Макрону про отправку военных на Украину

Песков: слова Макрона о военных на Украине заставляют Россию быть начеку
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Франции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину заставляет Россию быть начеку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Это обязывает Россию быть начеку», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

До этого Макрон высказался в пользу того, чтобы отправить военных НАТО на Украину. С этим были несогласны несколько европейских лидеров. Позже Минобороны Франции сообщило, что Макрон имел в виду отправку военных для работы в тылу. Песков отметил, что многие страны не осознают опасность конфликта с Россией.

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину заставляет Россию быть начеку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Это обязывает Россию быть начеку», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. До этого Макрон высказался в пользу того, чтобы отправить военных НАТО на Украину. С этим были несогласны несколько европейских лидеров. Позже Минобороны Франции сообщило, что Макрон имел в виду отправку военных для работы в тылу. Песков отметил, что многие страны не осознают опасность конфликта с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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