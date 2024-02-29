Песков ответил Макрону про отправку военных на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину заставляет Россию быть начеку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Это обязывает Россию быть начеку», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
До этого Макрон высказался в пользу того, чтобы отправить военных НАТО на Украину. С этим были несогласны несколько европейских лидеров. Позже Минобороны Франции сообщило, что Макрон имел в виду отправку военных для работы в тылу. Песков отметил, что многие страны не осознают опасность конфликта с Россией.
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