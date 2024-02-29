В мире Украина Песков ответил Макрону про отправку военных на Украину Песков: слова Макрона о военных на Украине заставляют Россию быть начеку 29 февраля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину заставляет Россию быть начеку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Это обязывает Россию быть начеку», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. До этого Макрон высказался в пользу того, чтобы отправить военных НАТО на Украину. С этим были несогласны несколько европейских лидеров. Позже Минобороны Франции сообщило, что Макрон имел в виду отправку военных для работы в тылу. Песков отметил, что многие страны не осознают опасность конфликта с Россией. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину заставляет Россию быть начеку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Это обязывает Россию быть начеку», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. До этого Макрон высказался в пользу того, чтобы отправить военных НАТО на Украину. С этим были несогласны несколько европейских лидеров. Позже Минобороны Франции сообщило, что Макрон имел в виду отправку военных для работы в тылу. Песков отметил, что многие страны не осознают опасность конфликта с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям