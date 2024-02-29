Песков рассказал о засилье баз ЦРУ на Украине

Песков: на Украине находится больше 12 баз ЦРУ
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
На Украине находится множество баз ЦРУ, заявил Дмитрий Песков Фото:

Количество баз ЦРУ на Украине, скорее всего, значительно превышает сообщаемое различными СМИ число в 12 объектов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин.

«Баз ЦРУ на Украине наверняка намного больше, чем 12», — передает слова Пескова ТАСС. Отмечается, что информацию о наличии 12 баз ЦРУ на украинской территории распространяют различные СМИ.

Дмитрий Песков также заявил, что ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года. Он отметил, что они вербуют и готовят людей для подрывной деятельности против России.

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Количество баз ЦРУ на Украине, скорее всего, значительно превышает сообщаемое различными СМИ число в 12 объектов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин. «Баз ЦРУ на Украине наверняка намного больше, чем 12», — передает слова Пескова ТАСС. Отмечается, что информацию о наличии 12 баз ЦРУ на украинской территории распространяют различные СМИ. Дмитрий Песков также заявил, что ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года. Он отметил, что они вербуют и готовят людей для подрывной деятельности против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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