Песков рассказал о засилье баз ЦРУ на Украине

На Украине находится множество баз ЦРУ, заявил Дмитрий Песков
Количество баз ЦРУ на Украине, скорее всего, значительно превышает сообщаемое различными СМИ число в 12 объектов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин.
«Баз ЦРУ на Украине наверняка намного больше, чем 12», — передает слова Пескова ТАСС. Отмечается, что информацию о наличии 12 баз ЦРУ на украинской территории распространяют различные СМИ.
Дмитрий Песков также заявил, что ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года. Он отметил, что они вербуют и готовят людей для подрывной деятельности против России.
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