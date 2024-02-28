28 февраля 2024

В Курганской области из-за семечек загорелась зерносушилка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в доме 7 по улице Краснодонская. Курган, пожарная машина, последствия пожара, улица краснодонская 7
Для тушения пожаров были привлечены десять сотрудников МЧС и две единицы техники (архивное фото) Фото:

В рабочем поселке Мишкино Курганской области из-за неправильного сушения семечек на зерносушилке произошел пожар. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области.

«В Курганской области в р. п. Мишкино загорелась металлическая зерносушилка. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение технологического регламента процесса производства — сырые семечки передержали в зерносушилке, что и привело к возгоранию», — указано в сообщении.

Пожар на площади 20 квадратных метров был потушен за 14 минут. В тушении участвовали десять сотрудников МЧС и задействовано две единицы техники. В ведомстве отметили, что работники предприятия высыпали большую часть семян подсолнечника на землю, сохранив урожай. Представители МЧС попросили соблюдать правила пожарной безопасности во время сушки зерна.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров
Площадь пожара составила 20 квадратных метров
Фото:
Пожар произошел на зерносушилке в Мишкине
Пожар произошел на зерносушилке в Мишкине
Фото:

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В рабочем поселке Мишкино Курганской области из-за неправильного сушения семечек на зерносушилке произошел пожар. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Курганской области в р. п. Мишкино загорелась металлическая зерносушилка. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение технологического регламента процесса производства — сырые семечки передержали в зерносушилке, что и привело к возгоранию», — указано в сообщении. Пожар на площади 20 квадратных метров был потушен за 14 минут. В тушении участвовали десять сотрудников МЧС и задействовано две единицы техники. В ведомстве отметили, что работники предприятия высыпали большую часть семян подсолнечника на землю, сохранив урожай. Представители МЧС попросили соблюдать правила пожарной безопасности во время сушки зерна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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