В Курганской области из-за семечек загорелась зерносушилка. Фото

29 февраля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Для тушения пожаров были привлечены десять сотрудников МЧС и две единицы техники (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рабочем поселке Мишкино Курганской области из-за неправильного сушения семечек на зерносушилке произошел пожар. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Курганской области в р. п. Мишкино загорелась металлическая зерносушилка. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение технологического регламента процесса производства — сырые семечки передержали в зерносушилке, что и привело к возгоранию», — указано в сообщении. Пожар на площади 20 квадратных метров был потушен за 14 минут. В тушении участвовали десять сотрудников МЧС и задействовано две единицы техники. В ведомстве отметили, что работники предприятия высыпали большую часть семян подсолнечника на землю, сохранив урожай. Представители МЧС попросили соблюдать правила пожарной безопасности во время сушки зерна. Площадь пожара составила 20 квадратных метров Фото: telegram-канал ГУ МЧС России по Курганской области, https://t.me/kurgan45mchs/2103 Пожар произошел на зерносушилке в Мишкине Фото: telegram-канал ГУ МЧС России по Курганской области, https://t.me/kurgan45mchs/2103

В рабочем поселке Мишкино Курганской области из-за неправильного сушения семечек на зерносушилке произошел пожар. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «В Курганской области в р. п. Мишкино загорелась металлическая зерносушилка. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение технологического регламента процесса производства — сырые семечки передержали в зерносушилке, что и привело к возгоранию», — указано в сообщении. Пожар на площади 20 квадратных метров был потушен за 14 минут. В тушении участвовали десять сотрудников МЧС и задействовано две единицы техники. В ведомстве отметили, что работники предприятия высыпали большую часть семян подсолнечника на землю, сохранив урожай. Представители МЧС попросили соблюдать правила пожарной безопасности во время сушки зерна.