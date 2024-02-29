В Тюменской области похоронили погибшего в ходе СВО стрелка

Мужчина погиб 17 февраля 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области похоронили стрелка мотострелкового отделения Михаила Шлыкова, который погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Ишимского района.

«28 февраля Ишимский район простился с Шлыковым Михаилом Федоровичем, рядовым, стрелком мотострелкового отделения, который погиб в ходе специальной военной операции 17 февраля 2024 года. Михаил проявил себя истинным защитником своего Отечества», — рассказали в пресс-службе администрации.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском селе Луговом простились с Василием Надеиным, погибшим в служебной командировке в зоне проведения СВО. Он служил в мотострелковой бригаде в должности стрелка.