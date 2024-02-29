Сирийский президент Асад принял в Дамаске челябинского активиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Башар Асад принял в столице САР делегации российской и сирийской молодежи
Башар Асад принял в столице САР делегации российской и сирийской молодежи Фото:

Президент Сирии Башар Асад в Дамаске принял главу челябинского регионального отделения «Молодой Гвардии» Максима Голощапова. Об этом сообщил 29 февраля URA.RU сам активист.

«Делегация МГЕР и сирийского союза студентов встретились с президентом Асадом и сирийской молодежью в Дамаске. Состоялся разговор о роли сирийско-российской молодежи в укреплении сотрудничества между двумя странами, укреплении семьи и общества, а также в отстаивании ценностей и самобытности», — пояснил Голощапов.

«Мы с вами придерживаемся наших принципов и достоинства, и сегодня у нас одни и те же враги и одна и та же ложь. Неонацисты на Украине нападают на мирных жителей и обвиняют Россию, и то, что произошло в Сирии, точно такое же. Если бы президент Путин не принял решение бороться с терроризмом в Сирии, число террористов в России увеличилось бы в геометрической прогрессии», — сказал в ходе беседы с российскими гостями лидер Сирии.

Максим Голощапов провел с Башаром Асадом короткий разговор
Максим Голощапов провел с Башаром Асадом короткий разговор
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Президент Сирии Башар Асад в Дамаске принял главу челябинского регионального отделения «Молодой Гвардии» Максима Голощапова. Об этом сообщил 29 февраля URA.RU сам активист. «Делегация МГЕР и сирийского союза студентов встретились с президентом Асадом и сирийской молодежью в Дамаске. Состоялся разговор о роли сирийско-российской молодежи в укреплении сотрудничества между двумя странами, укреплении семьи и общества, а также в отстаивании ценностей и самобытности», — пояснил Голощапов. «Мы с вами придерживаемся наших принципов и достоинства, и сегодня у нас одни и те же враги и одна и та же ложь. Неонацисты на Украине нападают на мирных жителей и обвиняют Россию, и то, что произошло в Сирии, точно такое же. Если бы президент Путин не принял решение бороться с терроризмом в Сирии, число террористов в России увеличилось бы в геометрической прогрессии», — сказал в ходе беседы с российскими гостями лидер Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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