Президент Сирии Башар Асад в Дамаске принял главу челябинского регионального отделения «Молодой Гвардии» Максима Голощапова. Об этом сообщил 29 февраля URA.RU сам активист.
«Делегация МГЕР и сирийского союза студентов встретились с президентом Асадом и сирийской молодежью в Дамаске. Состоялся разговор о роли сирийско-российской молодежи в укреплении сотрудничества между двумя странами, укреплении семьи и общества, а также в отстаивании ценностей и самобытности», — пояснил Голощапов.
«Мы с вами придерживаемся наших принципов и достоинства, и сегодня у нас одни и те же враги и одна и та же ложь. Неонацисты на Украине нападают на мирных жителей и обвиняют Россию, и то, что произошло в Сирии, точно такое же. Если бы президент Путин не принял решение бороться с терроризмом в Сирии, число террористов в России увеличилось бы в геометрической прогрессии», — сказал в ходе беседы с российскими гостями лидер Сирии.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.