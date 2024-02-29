Сирийский президент Асад принял в Дамаске челябинского активиста. Фото

29 февраля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Башар Асад принял в столице САР делегации российской и сирийской молодежи Фото: пресс-служба президента Сирии Президент Сирии Башар Асад в Дамаске принял главу челябинского регионального отделения «Молодой Гвардии» Максима Голощапова. Об этом сообщил 29 февраля URA.RU сам активист. «Делегация МГЕР и сирийского союза студентов встретились с президентом Асадом и сирийской молодежью в Дамаске. Состоялся разговор о роли сирийско-российской молодежи в укреплении сотрудничества между двумя странами, укреплении семьи и общества, а также в отстаивании ценностей и самобытности», — пояснил Голощапов. «Мы с вами придерживаемся наших принципов и достоинства, и сегодня у нас одни и те же враги и одна и та же ложь. Неонацисты на Украине нападают на мирных жителей и обвиняют Россию, и то, что произошло в Сирии, точно такое же. Если бы президент Путин не принял решение бороться с терроризмом в Сирии, число террористов в России увеличилось бы в геометрической прогрессии», — сказал в ходе беседы с российскими гостями лидер Сирии. Максим Голощапов провел с Башаром Асадом короткий разговор Фото: пресс-служба президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад в Дамаске принял главу челябинского регионального отделения «Молодой Гвардии» Максима Голощапова. Об этом сообщил 29 февраля URA.RU сам активист. «Делегация МГЕР и сирийского союза студентов встретились с президентом Асадом и сирийской молодежью в Дамаске. Состоялся разговор о роли сирийско-российской молодежи в укреплении сотрудничества между двумя странами, укреплении семьи и общества, а также в отстаивании ценностей и самобытности», — пояснил Голощапов. «Мы с вами придерживаемся наших принципов и достоинства, и сегодня у нас одни и те же враги и одна и та же ложь. Неонацисты на Украине нападают на мирных жителей и обвиняют Россию, и то, что произошло в Сирии, точно такое же. Если бы президент Путин не принял решение бороться с терроризмом в Сирии, число террористов в России увеличилось бы в геометрической прогрессии», — сказал в ходе беседы с российскими гостями лидер Сирии.