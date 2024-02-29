На испытания БМП-3 уходит один день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» ускорили испытания боевых машин пехоты БМП-3 для того, чтобы отправлять как можно больше военной техники в зону спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал водитель-испытатель завода Максим Запорощенко.

«Раньше два-три дня уходило на испытания БМП-3. Сейчас за один день укладываемся. Это связано с проводимой ВС РФ спецоперацией. На фронт необходимо много машин делать в месяц, планы большие. На качество испытаний не влияет. Делается все то же самое, но гораздо быстрее», — рассказал Запорощенко.

Также заводчанин рассказал о том, какие испытания машин проводятся до выезда на полигон. Дают параметры вооруженцы. Полностью проверяется колпак, пулеметы выверяются перед стрельбой», — отметил Запорощенко. По его словам, испытателями на предприятии трудится около 40 человек.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отгрузил вторую партию БМП-3 в 2024 году. Также сообщалось, что бронемашины ждут обновления. В частности, они коснутся внедрения дополнительной защиты от дронов. Это позволит сделать технику более незаметной и недосягаемой для беспилотников.