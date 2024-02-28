28 февраля 2024

БМП-3 «Курганмашзавода» сделают незаметными для дронов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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КМЗ.Курган
БМП-3 будет сложнее обнаружить беспилотникам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», с этого сделают еще более незаметными и недосягаемыми для дронов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.

«С этого года на БМП-3 введен ряд новшеств. Машины будет труднее обнаружить при использовании современных средств идентификации. Также машины будут иметь возможность быть недосягаемыми для беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Хромов.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщали о проведении испытаний систем подавления FPV-дронов. Также URA.RU писало, что на курганских бронемашин планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Для этого хотят использовать разработку предприятия концерна «Калашников». Кроме того, в прошлом году на полигоне «Курганмашзавода» проводили испытания маскировки от тепловизоров для БМП-3.

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Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», с этого сделают еще более незаметными и недосягаемыми для дронов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов. «С этого года на БМП-3 введен ряд новшеств. Машины будет труднее обнаружить при использовании современных средств идентификации. Также машины будут иметь возможность быть недосягаемыми для беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Хромов. Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщали о проведении испытаний систем подавления FPV-дронов. Также URA.RU писало, что на курганских бронемашин планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Для этого хотят использовать разработку предприятия концерна «Калашников». Кроме того, в прошлом году на полигоне «Курганмашзавода» проводили испытания маскировки от тепловизоров для БМП-3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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