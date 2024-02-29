Рынок пермского города-призрака прекратили банкротить из-за отсутствия денег

Суд прекратил банкротить рынок в пермском Кизеле из-за отсутствия финансирования

Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Кизеловский рынок». Причиной послужило отсутствие возможности финансирования процедуры банкротства предприятия в Кизеле, который часто называют городом-призраком. Истцом в деле выступала ИФНС, предъявившая ответчику долговые требования почти на 1,9 млн рублей. Представители налоговой в суде сообщили, что имущество рынка не получилось реализовать на торгах, поэтому денег на банкротство у предприятия нет.

«Суд предложил истцу представить документы о намерении финансировать процедуру банкротства. Вместе с тем ФНС России из средств бюджета не выделены средства для финансирования процедур банкротства отсутствующего должника, что подтверждено представителем в судебном заседании. Отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов, является основанием для прекращения производства. В связи с этим суд определил — производство по делу о несостоятельности ООО „Кизеловский рынок“ прекратить», — сообщается в судебной картотеке.

ООО «Кизеловский рынок» было зарегистрировано в 1997 году. В октябре 2021 года судебные приставы Кизела арестовали имущество предприятия за долги по налогам. Позже были назначены торги, на которые были выставлены семь активов, в том числе недвижимость и участки земли. Но продать их не смогли из-за нахождения имущества в дотационном районе и отсутствия спроса на него у покупателей. Также на момент подачи заявления о банкротстве у должника не оказалось открытых расчетных счетов с наличием на них денежных средств.

Кизел в Пермском крае неофициально называют городом-призраком по причине непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт Кизеловского угольного бассейна. Сейчас округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель не видит перспектив в Кизеле и намерен навсегда уехать из города.