29 февраля 2024

Тиньков* из-за признания его иноагентом закроет благотворительный фонд семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Фонд Тинькова прекратит работу 1 июня Фото:

Предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ) закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых». Об этом заявил сам Тиньков. Решение принято после того, как Минюст РФ признал бизнесмена иноагентом.

«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный „Фонд семьи Тиньковых“ и выйти из состава попечительского „Фонда Борьбы с Лейкемией“, чтобы сохранить этот фонд», — написал предприниматель на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что фонд работал на протяжении трех лет и приостановит работу с 1 июня.

Минюст признал Тинькова иноагентом 16 февраля. На сайте ведомства указано, что бизнесмен принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

*Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов

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Предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ) закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых». Об этом заявил сам Тиньков. Решение принято после того, как Минюст РФ признал бизнесмена иноагентом. «Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный „Фонд семьи Тиньковых“ и выйти из состава попечительского „Фонда Борьбы с Лейкемией“, чтобы сохранить этот фонд», — написал предприниматель на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что фонд работал на протяжении трех лет и приостановит работу с 1 июня. Минюст признал Тинькова иноагентом 16 февраля. На сайте ведомства указано, что бизнесмен принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. *Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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