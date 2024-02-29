Тиньков* из-за признания его иноагентом закроет благотворительный фонд семьи

01 марта 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Фонд Тинькова прекратит работу 1 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ) закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых». Об этом заявил сам Тиньков. Решение принято после того, как Минюст РФ признал бизнесмена иноагентом. «Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный „Фонд семьи Тиньковых“ и выйти из состава попечительского „Фонда Борьбы с Лейкемией“, чтобы сохранить этот фонд», — написал предприниматель на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что фонд работал на протяжении трех лет и приостановит работу с 1 июня. Минюст признал Тинькова иноагентом 16 февраля. На сайте ведомства указано, что бизнесмен принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. *Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов

Предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ) закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых». Об этом заявил сам Тиньков. Решение принято после того, как Минюст РФ признал бизнесмена иноагентом. «Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный „Фонд семьи Тиньковых“ и выйти из состава попечительского „Фонда Борьбы с Лейкемией“, чтобы сохранить этот фонд», — написал предприниматель на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что фонд работал на протяжении трех лет и приостановит работу с 1 июня. Минюст признал Тинькова иноагентом 16 февраля. На сайте ведомства указано, что бизнесмен принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. *Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов