Тиньков* из-за признания его иноагентом закроет благотворительный фонд семьи

Предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ) закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых». Об этом заявил сам Тиньков. Решение принято после того, как Минюст РФ признал бизнесмена иноагентом.
«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный „Фонд семьи Тиньковых“ и выйти из состава попечительского „Фонда Борьбы с Лейкемией“, чтобы сохранить этот фонд», — написал предприниматель на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что фонд работал на протяжении трех лет и приостановит работу с 1 июня.
Минюст признал Тинькова иноагентом 16 февраля. На сайте ведомства указано, что бизнесмен принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
*Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов
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