Военные РФ научились защищаться от атак ВСУ с помощью орудий для рыбалки

Солдаты ВС РФ используют рыболовные сети для защиты от вражеских беспилотников. Об этом рассказал российский военкор Анатолий Бородкин.
«Рыболовные сети в качестве антидроновой защиты. Вражеский беспилотник приземляется и путается в рыболовной снасти», — подчеркнул Анатолий Бородкин, передает telegram-канал Zvezdanews. Корреспондент подчеркнул, что зачастую такие дроны, запутавшиеся в сети — не взрываются.
Солдаты РФ одного из подразделений рассказали, что используют кошку для защиты от дронов ВСУ. Животное отслеживает беспилотники, принимая их за птиц. Смотря за ее реакцией, военные успевают вовремя принять меры.
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