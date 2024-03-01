Военные РФ научились защищаться от атак ВСУ с помощью орудий для рыбалки

Zvezdanews: РФ использует рыболовные сети для защиты от дронов ВСУ

01 марта 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Рыболовные сети помогают захватывать вражеские дроны, передает военкор Анатолий Бородкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВС РФ используют рыболовные сети для защиты от вражеских беспилотников. Об этом рассказал российский военкор Анатолий Бородкин. «Рыболовные сети в качестве антидроновой защиты. Вражеский беспилотник приземляется и путается в рыболовной снасти», — подчеркнул Анатолий Бородкин, передает telegram-канал Zvezdanews. Корреспондент подчеркнул, что зачастую такие дроны, запутавшиеся в сети — не взрываются. Солдаты РФ одного из подразделений рассказали, что используют кошку для защиты от дронов ВСУ. Животное отслеживает беспилотники, принимая их за птиц. Смотря за ее реакцией, военные успевают вовремя принять меры.

Солдаты ВС РФ используют рыболовные сети для защиты от вражеских беспилотников. Об этом рассказал российский военкор Анатолий Бородкин. «Рыболовные сети в качестве антидроновой защиты. Вражеский беспилотник приземляется и путается в рыболовной снасти», — подчеркнул Анатолий Бородкин, передает telegram-канал Zvezdanews. Корреспондент подчеркнул, что зачастую такие дроны, запутавшиеся в сети — не взрываются. Солдаты РФ одного из подразделений рассказали, что используют кошку для защиты от дронов ВСУ. Животное отслеживает беспилотники, принимая их за птиц. Смотря за ее реакцией, военные успевают вовремя принять меры.