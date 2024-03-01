Военные РФ научились защищаться от атак ВСУ с помощью орудий для рыбалки

Zvezdanews: РФ использует рыболовные сети для защиты от дронов ВСУ
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Рыболовные сети помогают захватывать вражеские дроны, передает военкор Анатолий Бородкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВС РФ используют рыболовные сети для защиты от вражеских беспилотников. Об этом рассказал российский военкор Анатолий Бородкин.

«Рыболовные сети в качестве антидроновой защиты. Вражеский беспилотник приземляется и путается в рыболовной снасти», — подчеркнул Анатолий Бородкин, передает telegram-канал Zvezdanews. Корреспондент подчеркнул, что зачастую такие дроны, запутавшиеся в сети — не взрываются.

Солдаты РФ одного из подразделений рассказали, что используют кошку для защиты от дронов ВСУ. Животное отслеживает беспилотники, принимая их за птиц. Смотря за ее реакцией, военные успевают вовремя принять меры.

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Солдаты ВС РФ используют рыболовные сети для защиты от вражеских беспилотников. Об этом рассказал российский военкор Анатолий Бородкин. «Рыболовные сети в качестве антидроновой защиты. Вражеский беспилотник приземляется и путается в рыболовной снасти», — подчеркнул Анатолий Бородкин, передает telegram-канал Zvezdanews. Корреспондент подчеркнул, что зачастую такие дроны, запутавшиеся в сети — не взрываются. Солдаты РФ одного из подразделений рассказали, что используют кошку для защиты от дронов ВСУ. Животное отслеживает беспилотники, принимая их за птиц. Смотря за ее реакцией, военные успевают вовремя принять меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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