Mash: ВСУ на танке напали на таможенный пункт в Брянской области

01 марта 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Украинские танкисты атаковали таможенный пункт в Брянской области, поразив четыре грузовика, передает Mash Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщает Mash. По их информации, в результате ударов были уничтожены три грузовика и осколками поврежден четвертый. «ВСУ выпустили девять снарядов [из танка] по [таможне] МАПП Троеботное в Севском районе (Брянская область). После прилета на стоянке загорелись три большегруза», — передают авторы telegram-канала. Кроме того, осколками был поврежден еще один грузовик. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Украина 1 марта также пыталась организовать теракт в Нижегородской области, передает Минобороны РФ. По предварительной информации ВСУ пытались атаковать завод в Дзержинске, который относится к военно-промышленному комплексу, передает Baza.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщает Mash. По их информации, в результате ударов были уничтожены три грузовика и осколками поврежден четвертый. «ВСУ выпустили девять снарядов [из танка] по [таможне] МАПП Троеботное в Севском районе (Брянская область). После прилета на стоянке загорелись три большегруза», — передают авторы telegram-канала. Кроме того, осколками был поврежден еще один грузовик. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Украина 1 марта также пыталась организовать теракт в Нижегородской области, передает Минобороны РФ. По предварительной информации ВСУ пытались атаковать завод в Дзержинске, который относится к военно-промышленному комплексу, передает Baza.