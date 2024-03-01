Mash: ВСУ на танке напали на таможенный пункт в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщает Mash. По их информации, в результате ударов были уничтожены три грузовика и осколками поврежден четвертый.
«ВСУ выпустили девять снарядов [из танка] по [таможне] МАПП Троеботное в Севском районе (Брянская область). После прилета на стоянке загорелись три большегруза», — передают авторы telegram-канала. Кроме того, осколками был поврежден еще один грузовик.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Украина 1 марта также пыталась организовать теракт в Нижегородской области, передает Минобороны РФ. По предварительной информации ВСУ пытались атаковать завод в Дзержинске, который относится к военно-промышленному комплексу, передает Baza.
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