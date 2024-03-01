Mash: ВСУ на танке напали на таможенный пункт в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу,  stock
Украинские танкисты атаковали таможенный пункт в Брянской области, поразив четыре грузовика, передает Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщает Mash. По их информации, в результате ударов были уничтожены три грузовика и осколками поврежден четвертый.

«ВСУ выпустили девять снарядов [из танка] по [таможне] МАПП Троеботное в Севском районе (Брянская область). После прилета на стоянке загорелись три большегруза», — передают авторы telegram-канала. Кроме того, осколками был поврежден еще один грузовик.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Украина 1 марта также пыталась организовать теракт в Нижегородской области, передает Минобороны РФ. По предварительной информации ВСУ пытались атаковать завод в Дзержинске, который относится к военно-промышленному комплексу, передает Baza.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщает Mash. По их информации, в результате ударов были уничтожены три грузовика и осколками поврежден четвертый. «ВСУ выпустили девять снарядов [из танка] по [таможне] МАПП Троеботное в Севском районе (Брянская область). После прилета на стоянке загорелись три большегруза», — передают авторы telegram-канала. Кроме того, осколками был поврежден еще один грузовик. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Украина 1 марта также пыталась организовать теракт в Нижегородской области, передает Минобороны РФ. По предварительной информации ВСУ пытались атаковать завод в Дзержинске, который относится к военно-промышленному комплексу, передает Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...