Что известно о свердловчанине, изнасиловавшем 13-летнюю дочь. Фото

Свердловчанин, изнасиловавший дочь, вырос в многодетной семье

01 марта 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Свердловский суд отправил мужчину в СИЗО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель села Пирогово (Свердловская область) Евгений (имя изменено), которого закрыли в СИЗО по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, вырос в многодетной семье. Официально он нигде не работает, живет случайными подработками. Подробнее о мужчине и вечере, после которого его схватили полицейские, — в сбойке URA.RU. «Евгений очень часто выпивает» Евгений родился в селе Пирогово (Каменск-Уральский). Ему около 30 лет. По словам знакомого задержанного, у Евгения есть три старших сестры. Официально он нигде не работал, занимался различными подработками. «Его мама живет в этом же селе, но отдельно от него. А папа у него давно умер. Все сестры выскочили замуж. Сам [Евгений] очень часто выпивает спиртное», — пояснил собеседник агентства. Пятнадцать лет назад он познакомился с Викторией (имя изменено), которая родила от него троих детей: дочку и двоих сыновей. Девочке — 13 лет, мальчикам — четыре года и семь лет. Регистрировать брак они не стали. Еще один знакомый Евгения сказал URA.RU, что мужчина не помогает своим детям. Виктория опровергает это. «Позвал дочь в гости и изнасиловал ее» Переписка, появившаяся в соцсети Фото: группа «Признавашки Каменск-Уральский» [https://vk.com/ku_love] В один из вечеров февраля (Виктория отказалась назвать точную дату) пьяный Евгений вернулся в село из Каменска-Уральского. Вместе с ним приехал 17-летний парень, который знаком с его дочкой. Как пояснила гражданская жена, ее дочь с мальчиком часто общались по телефону. В тот вечер Виктория была со своими детьми. Евгений позвонил дочери и позвал ее в гости, чтобы она увиделась со знакомым, с которым до этого не встречалась. Как конкретно развивались события в доме Евгения, неизвестно. Виктория отказалась рассказывать об этом. Но призналась, что полицейских вызвал именно 17-летний подросток. «Силовики приехали за мной и отвезли домой к Евгению. Там я узнала о случившемся. Тогда его заковали в наручники и увезли в участок, а нас с дочкой — домой», — вспоминает Виктория. Вечером 29 февраля в группе «Признавашки Каменск-Уральский» опубликовали переписку неизвестных людей, которые обсуждали поступок Евгения. «Он неоднократно запугивал ее», — написал пользователь, имея в виду 13-летнюю девочку. «Он признал свою вину» Свою вину Евгений признал, сказала URA.RU Виктория. 27 февраля его доставили в Каменский районный суд. Гражданская супруга присутствовала на заседании. Но делиться подробностями с процесса не стала. Евгения отправили в СИЗО до 25 апреля. Он собирается обжаловать это решение, отправив апелляцию в Свердловской области суд Екатеринбурга. Обвиняемому около 30 лет Фото: соцсети Евгения В своих соцсетях он выкладывал фотографии с детьми Фото: соцсети Евгения Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель села Пирогово (Свердловская область) Евгений (имя изменено), которого закрыли в СИЗО по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, вырос в многодетной семье. Официально он нигде не работает, живет случайными подработками. Подробнее о мужчине и вечере, после которого его схватили полицейские, — в сбойке URA.RU. Евгений родился в селе Пирогово (Каменск-Уральский). Ему около 30 лет. По словам знакомого задержанного, у Евгения есть три старших сестры. Официально он нигде не работал, занимался различными подработками. «Его мама живет в этом же селе, но отдельно от него. А папа у него давно умер. Все сестры выскочили замуж. Сам [Евгений] очень часто выпивает спиртное», — пояснил собеседник агентства. Пятнадцать лет назад он познакомился с Викторией (имя изменено), которая родила от него троих детей: дочку и двоих сыновей. Девочке — 13 лет, мальчикам — четыре года и семь лет. Регистрировать брак они не стали. Еще один знакомый Евгения сказал URA.RU, что мужчина не помогает своим детям. Виктория опровергает это. В один из вечеров февраля (Виктория отказалась назвать точную дату) пьяный Евгений вернулся в село из Каменска-Уральского. Вместе с ним приехал 17-летний парень, который знаком с его дочкой. Как пояснила гражданская жена, ее дочь с мальчиком часто общались по телефону. В тот вечер Виктория была со своими детьми. Евгений позвонил дочери и позвал ее в гости, чтобы она увиделась со знакомым, с которым до этого не встречалась. Как конкретно развивались события в доме Евгения, неизвестно. Виктория отказалась рассказывать об этом. Но призналась, что полицейских вызвал именно 17-летний подросток. «Силовики приехали за мной и отвезли домой к Евгению. Там я узнала о случившемся. Тогда его заковали в наручники и увезли в участок, а нас с дочкой — домой», — вспоминает Виктория. Вечером 29 февраля в группе «Признавашки Каменск-Уральский» опубликовали переписку неизвестных людей, которые обсуждали поступок Евгения. «Он неоднократно запугивал ее», — написал пользователь, имея в виду 13-летнюю девочку. Свою вину Евгений признал, сказала URA.RU Виктория. 27 февраля его доставили в Каменский районный суд. Гражданская супруга присутствовала на заседании. Но делиться подробностями с процесса не стала. Евгения отправили в СИЗО до 25 апреля. Он собирается обжаловать это решение, отправив апелляцию в Свердловской области суд Екатеринбурга.