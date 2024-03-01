Челябинская область в два раза увеличит расходы на восстановление Ясиноватой

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Восстановление жилья и коммунальных объектов в Ясиноватой начнутся с 1 марта (фото их архива) Фото:
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Челябинская область вдвое увеличит вложения в восстановление Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил 1 марта мэр города Дмитрий Шевченко.

«Встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Совместно удалось найти новый механизм по восстановлению разрушенных домов и соцобъектов в городе. Наши строительные бригады возобновят свою работу в ближайшее время и будут финансироваться Челябинской областью», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

Он также добавил, что главной новостью встречи стало решение челябинских властей об увеличении инвестиций в восстановление Ясиноватой и округа вдвое. Это позволит нарастить объемы работ. Восстановление разрушенного жилья, ремонт дорог, коммунальной инфраструктуры и благоустройство начнутся уже с 1 марта.

Алексей Текслер (слева) и Дмитрий Шевченко договорились, как ускорить восстановление Ясиноватой
Алексей Текслер (слева) и Дмитрий Шевченко договорились, как ускорить восстановление Ясиноватой
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Челябинская область вдвое увеличит вложения в восстановление Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил 1 марта мэр города Дмитрий Шевченко. «Встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Совместно удалось найти новый механизм по восстановлению разрушенных домов и соцобъектов в городе. Наши строительные бригады возобновят свою работу в ближайшее время и будут финансироваться Челябинской областью», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он также добавил, что главной новостью встречи стало решение челябинских властей об увеличении инвестиций в восстановление Ясиноватой и округа вдвое. Это позволит нарастить объемы работ. Восстановление разрушенного жилья, ремонт дорог, коммунальной инфраструктуры и благоустройство начнутся уже с 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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