Челябинская область в два раза увеличит расходы на восстановление Ясиноватой

01 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Восстановление жилья и коммунальных объектов в Ясиноватой начнутся с 1 марта (фото их архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинская область вдвое увеличит вложения в восстановление Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил 1 марта мэр города Дмитрий Шевченко. «Встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Совместно удалось найти новый механизм по восстановлению разрушенных домов и соцобъектов в городе. Наши строительные бригады возобновят свою работу в ближайшее время и будут финансироваться Челябинской областью», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он также добавил, что главной новостью встречи стало решение челябинских властей об увеличении инвестиций в восстановление Ясиноватой и округа вдвое. Это позволит нарастить объемы работ. Восстановление разрушенного жилья, ремонт дорог, коммунальной инфраструктуры и благоустройство начнутся уже с 1 марта. Алексей Текслер (слева) и Дмитрий Шевченко договорились, как ускорить восстановление Ясиноватой Фото: telegram-канал Дмитрия Шевченко

Челябинская область вдвое увеличит вложения в восстановление Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил 1 марта мэр города Дмитрий Шевченко. «Встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Совместно удалось найти новый механизм по восстановлению разрушенных домов и соцобъектов в городе. Наши строительные бригады возобновят свою работу в ближайшее время и будут финансироваться Челябинской областью», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он также добавил, что главной новостью встречи стало решение челябинских властей об увеличении инвестиций в восстановление Ясиноватой и округа вдвое. Это позволит нарастить объемы работ. Восстановление разрушенного жилья, ремонт дорог, коммунальной инфраструктуры и благоустройство начнутся уже с 1 марта.