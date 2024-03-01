На Западе раскрыли, от чего зависит отправка солдат НАТО на Украину

NBC: успехи РФ на фронте могут вынудить Запад отправить свои войска на Украину

01 марта 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Продвижение России на украинском фронте может привести к эскалации конфликта со стороны Запада. Об этом сообщает американский телеканал NBC. «Поскольку Украина теперь находится в ослабленном положении, аналитики говорят, что именно Россия теперь рискует столкнуться с агрессией Запада, что компенсирует уязвимость Украины», — передает NBC. Эксперты предполагают, что это может привести к поставкам более совершенных западных систем вооружения на Украину. Эксперты описывают текущую обстановку как «парадокс эскалации». Возможное увеличение военной помощи может включать в себя передачу Киеву ракет большей дальности, систем ПВО и истребителей. США и другие страны Запада продолжают оказывать поддержку Украины, но спустя время ее темпы снизились. Однако европейские лидеры не намерены отказываться от поддержки Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон на днях предложил отправлять солдат из числа стран НАТО на Украину. Практически все присутствующие на встрече отказались.

Продвижение России на украинском фронте может привести к эскалации конфликта со стороны Запада. Об этом сообщает американский телеканал NBC. «Поскольку Украина теперь находится в ослабленном положении, аналитики говорят, что именно Россия теперь рискует столкнуться с агрессией Запада, что компенсирует уязвимость Украины», — передает NBC. Эксперты предполагают, что это может привести к поставкам более совершенных западных систем вооружения на Украину. Эксперты описывают текущую обстановку как «парадокс эскалации». Возможное увеличение военной помощи может включать в себя передачу Киеву ракет большей дальности, систем ПВО и истребителей. США и другие страны Запада продолжают оказывать поддержку Украины, но спустя время ее темпы снизились. Однако европейские лидеры не намерены отказываться от поддержки Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон на днях предложил отправлять солдат из числа стран НАТО на Украину. Практически все присутствующие на встрече отказались.