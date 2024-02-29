Чем известен экс-чиновник из ЯНАО Калашников, которого отпустили и вновь вернули в колонию

Суд решил вернуть осужденного ямальского коррупционера за решетку

01 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Ямальского экс-чиновника после судебных споров возвращают в колонию досиживать срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Прокуратура ЯНАО добилась пересмотра дела о мере пресечения экс-директору окружного Фонда жилищного строительства Виктору Калашникову, который был осужден за хищение 60 миллионов рублей, а в конце 2023 года отпущен из колонии домой, с условием соблюдения ограничительных мер. Как только решение апелляционной инстанции вступит в законную силу, Калашникову предстоит вновь отправиться за решетку. О подробностях уголовного дела и обжаловании меры пресечения читайте в материале URA.RU. За что был осужден Калашников Виктор Калашников занимал должность директора Фонда жилищного строительства ЯНАО дважды. Первый раз он занимал этот пост с 2010 по 2012 годы, а во второй — с 2014 по 2016 годы. Именно за время руководства Фондом во второй период, он присвоил себе миллионы из окружного бюджета. Совместно с подельником Сергеем Курчевским, который занимал пост директора «Ямалгазспецстрой-Жилье», они незаконно вывели 60 миллионов рублей, выделенных Фонду для переселения из ветхого и аварийного жилья. По данным суда и следствия, Фонд жилищного строительства и компания Курчевского заключили договоры на строительство жилых домов в поселке Харп, при этом Курчевский приобрел старые свайные основания, к постройке которых Калашников не имел отношения (они были построены несколько десятков лет назад), а деньги были перечислены на счета Фонда, как за новые. К самому строительству домов застройщик так и не приступил. Калашников был задержан в 2018 году в Курганской области на границе с Казахстаном. Курчевский оказывал помощь следствию, и раскрыл преступную схему, поэтому на суде получил пять лет лишения свободы условно и штраф в 400 тысяч рублей. Сам Калашников свою вину не признал и был осужден на семь лет колонии с уплатой штрафа в 800 тысяч рублей. По этому делу был наложен арест на имущество фирм, влияние на руководителей которых он оказывал. Виктор Юрьевич Калашников Фото: NUR 24 — https://nur24.ru/news/kriminal/politsiya-okruga-opublikovala-video-zaderzhaniya-eks-glavy-fonda-zhilischnogo-stroitelstva-yanao-viktora-kalashnikova-video Обжалование уголовного дела Срок Калашников отправился отбывать в колонию № 14 Горка-Муравьевская УФСИН по Архангельской области. За время отсидки он зарекомендовал себя примерным поведением, участием в культурно-массовых мероприятиях, изготовлении стенных газет. Кроме того, медики обнаружили у него заболевание. Все это дало основание ходатайствовать о смягчении наказания для осужденного. В ноябре 2023 года, Вельский суд Архангельской области принял решение заменить ему меру пресечения на более мягкую, вместо оставшегося года срока, суд принял решение отпустить Калашникова домой, где он должен был провести два с небольшим года соблюдая ограничения, наложенные судом. При этом, долг Калашникова в бюджет не только не был погашен, но вырос за счет пени на 800 тысяч рублей. Прокуратура ЯНАО не смирилась с этим решением и подала апелляционную жалобу в суд Архангельской области. На прошедшем 29 февраля заседании, судья Евгений Голдобов вынес определение об отмене решения суда первой инстанции. Теперь Калашникову предстоит вернуться в колонию, где ему никто не будет препятствовать получать медпомощь, в соответствие с диагнозом. Незадолго до пересмотра приговора, в суде Салехарда было отменено решение об аресте имущества, ранее наложенного на фирмы, на руководство которых мог оказывать влияние экс-чиновник. Судья Данил Яковлев решил, что конфисковать арестованное имущество не получится, так как фирмы являются самостоятельными юридическими лицами, и отменил ранее наложенный арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура ЯНАО добилась пересмотра дела о мере пресечения экс-директору окружного Фонда жилищного строительства Виктору Калашникову, который был осужден за хищение 60 миллионов рублей, а в конце 2023 года отпущен из колонии домой, с условием соблюдения ограничительных мер. Как только решение апелляционной инстанции вступит в законную силу, Калашникову предстоит вновь отправиться за решетку. О подробностях уголовного дела и обжаловании меры пресечения читайте в материале URA.RU. Виктор Калашников занимал должность директора Фонда жилищного строительства ЯНАО дважды. Первый раз он занимал этот пост с 2010 по 2012 годы, а во второй — с 2014 по 2016 годы. Именно за время руководства Фондом во второй период, он присвоил себе миллионы из окружного бюджета. Совместно с подельником Сергеем Курчевским, который занимал пост директора «Ямалгазспецстрой-Жилье», они незаконно вывели 60 миллионов рублей, выделенных Фонду для переселения из ветхого и аварийного жилья. По данным суда и следствия, Фонд жилищного строительства и компания Курчевского заключили договоры на строительство жилых домов в поселке Харп, при этом Курчевский приобрел старые свайные основания, к постройке которых Калашников не имел отношения (они были построены несколько десятков лет назад), а деньги были перечислены на счета Фонда, как за новые. К самому строительству домов застройщик так и не приступил. Калашников был задержан в 2018 году в Курганской области на границе с Казахстаном. Курчевский оказывал помощь следствию, и раскрыл преступную схему, поэтому на суде получил пять лет лишения свободы условно и штраф в 400 тысяч рублей. Сам Калашников свою вину не признал и был осужден на семь лет колонии с уплатой штрафа в 800 тысяч рублей. По этому делу был наложен арест на имущество фирм, влияние на руководителей которых он оказывал. Срок Калашников отправился отбывать в колонию № 14 Горка-Муравьевская УФСИН по Архангельской области. За время отсидки он зарекомендовал себя примерным поведением, участием в культурно-массовых мероприятиях, изготовлении стенных газет. Кроме того, медики обнаружили у него заболевание. Все это дало основание ходатайствовать о смягчении наказания для осужденного. В ноябре 2023 года, Вельский суд Архангельской области принял решение заменить ему меру пресечения на более мягкую, вместо оставшегося года срока, суд принял решение отпустить Калашникова домой, где он должен был провести два с небольшим года соблюдая ограничения, наложенные судом. При этом, долг Калашникова в бюджет не только не был погашен, но вырос за счет пени на 800 тысяч рублей. Прокуратура ЯНАО не смирилась с этим решением и подала апелляционную жалобу в суд Архангельской области. На прошедшем 29 февраля заседании, судья Евгений Голдобов вынес определение об отмене решения суда первой инстанции. Теперь Калашникову предстоит вернуться в колонию, где ему никто не будет препятствовать получать медпомощь, в соответствие с диагнозом. Незадолго до пересмотра приговора, в суде Салехарда было отменено решение об аресте имущества, ранее наложенного на фирмы, на руководство которых мог оказывать влияние экс-чиновник. Судья Данил Яковлев решил, что конфисковать арестованное имущество не получится, так как фирмы являются самостоятельными юридическими лицами, и отменил ранее наложенный арест.