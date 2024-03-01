Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию космических угроз. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что у РФ нет планов размещения ядерного вооружения в космосе Фото:

РФ должна обратить внимание на нейтрализацию угроз из космоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, у РФ нет планов размещения ядерного оружия в космосе.

«Вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания», — заявил Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что планов на размещения ядерного оружия в космосе у РФ нет. Он подчеркнул, что западные лидеры делают «вбросы» о космическом вооружении РФ.

Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что США напрямую связывались с РФ по вопросу ядерного оружия в космосе. Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что РФ «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».

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РФ должна обратить внимание на нейтрализацию угроз из космоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, у РФ нет планов размещения ядерного оружия в космосе. «Вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания», — заявил Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Путин отметил, что планов на размещения ядерного оружия в космосе у РФ нет. Он подчеркнул, что западные лидеры делают «вбросы» о космическом вооружении РФ. Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что США напрямую связывались с РФ по вопросу ядерного оружия в космосе. Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что РФ «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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