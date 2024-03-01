РФ должна обратить внимание на нейтрализацию угроз из космоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, у РФ нет планов размещения ядерного оружия в космосе.
«Вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания», — заявил Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Его слова приводит
Путин отметил, что планов на размещения ядерного оружия в космосе у РФ нет. Он подчеркнул, что западные лидеры делают «вбросы» о космическом вооружении РФ.
Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что США напрямую связывались с РФ по вопросу ядерного оружия в космосе. Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что РФ «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.