Набиуллина приняла важное решение после отзыва лицензии у QiWI-банка

Эльвира Набиуллина отреагировала на отзыв лицензии у QiWI-банка
В России планируется ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов, чтобы банки несли материальную ответственность за рискованную политику. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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«Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику и пример QiWI-банка здесь показателен», — сказала она. Заявление было сделано встрече с участниками Ассоциации банков России.
21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Qiwi-банка. Официальная причина — использование кошельков в серых схемах.
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