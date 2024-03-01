Набиуллина приняла важное решение после отзыва лицензии у QiWI-банка

Набиуллина: для банков введут ответственность за рискованную политику
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина отреагировала на отзыв лицензии у QiWI-банка Фото:

В России планируется ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов, чтобы банки несли материальную ответственность за рискованную политику. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику и пример QiWI-банка здесь показателен», — сказала она. Заявление было сделано встрече с участниками Ассоциации банков России.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Qiwi-банка. Официальная причина — использование кошельков в серых схемах.

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В России планируется ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов, чтобы банки несли материальную ответственность за рискованную политику. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику и пример QiWI-банка здесь показателен», — сказала она. Заявление было сделано встрече с участниками Ассоциации банков России. 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Qiwi-банка. Официальная причина — использование кошельков в серых схемах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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