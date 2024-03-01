Против блогера Лерчек прекращено уголовное дело

01 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Константин Третьяков сообщил, что со счетов семьи Чекалиных был снят арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков. По его словам, со счетов и недвижимости семьи Чекалиных был снят арест. «1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест», — заявил Третьяков в беседе с РАПСИ. Он отметил, что уголовное дело было заведено из-за легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое из-за уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте 2023 года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было остановлено. Тогда она вернулась в соцсети. Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков. По его словам, со счетов и недвижимости семьи Чекалиных был снят арест. «1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест», — заявил Третьяков в беседе с РАПСИ. Он отметил, что уголовное дело было заведено из-за легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое из-за уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте 2023 года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было остановлено. Тогда она вернулась в соцсети. Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.