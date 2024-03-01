Против блогера Лерчек прекращено уголовное дело

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Константин Третьяков сообщил, что со счетов семьи Чекалиных был снят арест Фото:

Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков. По его словам, со счетов и недвижимости семьи Чекалиных был снят арест.

«1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест», — заявил Третьяков в беседе с РАПСИ. Он отметил, что уголовное дело было заведено из-за легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое из-за уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте 2023 года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было остановлено. Тогда она вернулась в соцсети. Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков. По его словам, со счетов и недвижимости семьи Чекалиных был снят арест. «1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест», — заявил Третьяков в беседе с РАПСИ. Он отметил, что уголовное дело было заведено из-за легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое из-за уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте 2023 года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было остановлено. Тогда она вернулась в соцсети. Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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