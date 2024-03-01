Бывшего директора УКС Кургана Минина оставили под стражей до майских праздников

01 марта 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Бывшего директора УКС Кургана оставили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-директору управления капстроительства города Кургана Игоря Минина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горсуда. «Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена по 2 мая», — сообщили в городском суде. Ходатайство о продлении пребывания бывшего руководителя УКС города на два месяца в СИЗО поступило от следователей. По данным источников из числа бывших силовиков, в суде следователи заявили, что они еще не завершили расследование уголовного дела о строительстве школы. Сотрудник СУ СК сообщила судье Андрею Долгих, что требуется допросить несколько свидетелей, уехавших из Кургана в другой регион. Минин и его защитник просили изменить меру пресечения на любую другую. Указывали, что за несколько лет следственных действий по школе были опрошены все имеющие отношение к делу граждане и чиновники. Также сообщили судье, что ранее все следственные действия по аналогичным обвинениям по школе заканчивались отказом в возбуждении уголовных дел. Суд, выслушав мнения сторон, принял решение ходатайство следователей удовлетворить. Экс-глава УКС останется до майских праздников за решеткой. Бывшего руководителя обвиняют в причинении ущерба в размере 4,4 млн при закупке материалов для строительства школы на 1500 мест в Кургане. По версии следствия, он оплатил, но не получил оконные фрамуги и вентиляцию. Сам Минин вину не признает и утверждает, что все закупленные материалы были на ответственном хранении и поступили на стройку позднее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-директору управления капстроительства города Кургана Игоря Минина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горсуда. «Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена по 2 мая», — сообщили в городском суде. Ходатайство о продлении пребывания бывшего руководителя УКС города на два месяца в СИЗО поступило от следователей. По данным источников из числа бывших силовиков, в суде следователи заявили, что они еще не завершили расследование уголовного дела о строительстве школы. Сотрудник СУ СК сообщила судье Андрею Долгих, что требуется допросить несколько свидетелей, уехавших из Кургана в другой регион. Минин и его защитник просили изменить меру пресечения на любую другую. Указывали, что за несколько лет следственных действий по школе были опрошены все имеющие отношение к делу граждане и чиновники. Также сообщили судье, что ранее все следственные действия по аналогичным обвинениям по школе заканчивались отказом в возбуждении уголовных дел. Суд, выслушав мнения сторон, принял решение ходатайство следователей удовлетворить. Экс-глава УКС останется до майских праздников за решеткой. Бывшего руководителя обвиняют в причинении ущерба в размере 4,4 млн при закупке материалов для строительства школы на 1500 мест в Кургане. По версии следствия, он оплатил, но не получил оконные фрамуги и вентиляцию. Сам Минин вину не признает и утверждает, что все закупленные материалы были на ответственном хранении и поступили на стройку позднее.