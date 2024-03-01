Байден выполнил условие, чтобы избежать шатдауна в США

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, чтобы избежать перебоев в его финансировании и полной остановки работы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент [CША Джо Байден] подписал „Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год“. Он предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях, до 8 марта 2024 года», —
Нынешние лимиты финансирования правительства заканчиваются 1 и 8 марта. Подписанный закон продлевает их до 8 и 22 марта. За это время представители власти США должны завершить работу над полноценным годовым бюджетом.
Ночью 1 марта палата представителей американского конгресса одобрила данный законопроект. В начале января об угрозе шатдауна из-за проблем с финансированием заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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