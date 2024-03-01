01 марта 2024

Байден выполнил условие, чтобы избежать шатдауна в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден подписал закон, выделяющий деньги для работы правительства Фото:

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, чтобы избежать перебоев в его финансировании и полной остановки работы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент [CША Джо Байден] подписал „Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год“. Он предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях, до 8 марта 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Нынешние лимиты финансирования правительства заканчиваются 1 и 8 марта. Подписанный закон продлевает их до 8 и 22 марта. За это время представители власти США должны завершить работу над полноценным годовым бюджетом.

Ночью 1 марта палата представителей американского конгресса одобрила данный законопроект. В начале января об угрозе шатдауна из-за проблем с финансированием заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, чтобы избежать перебоев в его финансировании и полной остановки работы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент [CША Джо Байден] подписал „Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год“. Он предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях, до 8 марта 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Нынешние лимиты финансирования правительства заканчиваются 1 и 8 марта. Подписанный закон продлевает их до 8 и 22 марта. За это время представители власти США должны завершить работу над полноценным годовым бюджетом. Ночью 1 марта палата представителей американского конгресса одобрила данный законопроект. В начале января об угрозе шатдауна из-за проблем с финансированием заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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