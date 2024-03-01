В мире США Байден выполнил условие, чтобы избежать шатдауна в США 02 марта 2024 в 00:06 Размер текста - 17 + Джо Байден подписал закон, выделяющий деньги для работы правительства Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, чтобы избежать перебоев в его финансировании и полной остановки работы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент [CША Джо Байден] подписал „Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год“. Он предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях, до 8 марта 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Нынешние лимиты финансирования правительства заканчиваются 1 и 8 марта. Подписанный закон продлевает их до 8 и 22 марта. За это время представители власти США должны завершить работу над полноценным годовым бюджетом. Ночью 1 марта палата представителей американского конгресса одобрила данный законопроект. В начале января об угрозе шатдауна из-за проблем с финансированием заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, чтобы избежать перебоев в его финансировании и полной остановки работы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент [CША Джо Байден] подписал „Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год“. Он предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях, до 8 марта 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома. Нынешние лимиты финансирования правительства заканчиваются 1 и 8 марта. Подписанный закон продлевает их до 8 и 22 марта. За это время представители власти США должны завершить работу над полноценным годовым бюджетом. Ночью 1 марта палата представителей американского конгресса одобрила данный законопроект. В начале января об угрозе шатдауна из-за проблем с финансированием заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям