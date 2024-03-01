В ФРГ заблокировали пользователей, публиковавших беседу военных об ударе по РФ

02 марта 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Военные ФРГ обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту Фото: CC BY-SA 3.0, VMorozoff — Wikimapia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бундесвер вмешался в ситуацию с распространением в социальной сети X (бывший Twitter) записи беседы немецких военных, обсуждавших возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Аккаунты, которые сообщали об этом разговоре, были заблокированы, сообщает таблоид Bild. «В пятницу Бундесвер попытался ограничить ущерб. Аккаунты в социальной сети X, распространившие запись (беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту — прим. URA.RU), были заблокированы в Германии», — указывает немецкое издание. Блокировки произошли после того, как главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с разговором немецких офицеров, обсуждающих планы атаки на Крымский мост. В разговоре участвовали высокопоставленные сотрудники Бундесвера. Речь шла о передаче Украине ракет Taurus для возможной атаки на Крымский мост.

Бундесвер вмешался в ситуацию с распространением в социальной сети X (бывший Twitter) записи беседы немецких военных, обсуждавших возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Аккаунты, которые сообщали об этом разговоре, были заблокированы, сообщает таблоид Bild. «В пятницу Бундесвер попытался ограничить ущерб. Аккаунты в социальной сети X, распространившие запись (беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту — прим. URA.RU), были заблокированы в Германии», — указывает немецкое издание. Блокировки произошли после того, как главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с разговором немецких офицеров, обсуждающих планы атаки на Крымский мост. В разговоре участвовали высокопоставленные сотрудники Бундесвера. Речь шла о передаче Украине ракет Taurus для возможной атаки на Крымский мост.