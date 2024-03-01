01 марта 2024

В ФРГ заблокировали пользователей, публиковавших беседу военных об ударе по РФ

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Крымский мост, керченский мост, крымский мост
Военные ФРГ обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту Фото:
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Бундесвер вмешался в ситуацию с распространением в социальной сети X (бывший Twitter) записи беседы немецких военных, обсуждавших возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Аккаунты, которые сообщали об этом разговоре, были заблокированы, сообщает таблоид Bild.

«В пятницу Бундесвер попытался ограничить ущерб. Аккаунты в социальной сети X, распространившие запись (беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту — прим. URA.RU), были заблокированы в Германии», — указывает немецкое издание.

Блокировки произошли после того, как главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с разговором немецких офицеров, обсуждающих планы атаки на Крымский мост. В разговоре участвовали высокопоставленные сотрудники Бундесвера. Речь шла о передаче Украине ракет Taurus для возможной атаки на Крымский мост.

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Бундесвер вмешался в ситуацию с распространением в социальной сети X (бывший Twitter) записи беседы немецких военных, обсуждавших возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Аккаунты, которые сообщали об этом разговоре, были заблокированы, сообщает таблоид Bild. «В пятницу Бундесвер попытался ограничить ущерб. Аккаунты в социальной сети X, распространившие запись (беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту — прим. URA.RU), были заблокированы в Германии», — указывает немецкое издание. Блокировки произошли после того, как главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с разговором немецких офицеров, обсуждающих планы атаки на Крымский мост. В разговоре участвовали высокопоставленные сотрудники Бундесвера. Речь шла о передаче Украине ракет Taurus для возможной атаки на Крымский мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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