01 марта 2024

Глава МЧС ЯНАО Гилев представил мэру нового пожарного начальника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, мчс, форма, нашивки
Храмцов ранее был заместителем начальника аналогичного отдела в Пуровском районе Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на должность руководителя отдела надзорной деятельности и профработы в управлении МЧС назначен Дмитрий Храмцов. Кандидатуру мэру города Андрею Бандурко представил глава окружного управления МЧС Олег Гилев.

«Дмитрий Сергеевич (Храмцов — прим. URA.RU) опытный и грамотный руководитель, настоящий профессионал своего дела. Поэтому, я уверен, что и на новом месте работы, он будет работать также успешно», — представил Гилев нового руководителя мэру Губкинского.

Главная задача нового руководства в городском отделе — обеспечить безопасность местного населения на должном уровне. Храмцов пообещал выполнить максимально поставленные задачи. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пуровского района.

Гилев ранее принял участие в осмотре нового пожарного депо в Коротчаево. Вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым они посетили новое здание для спасателей, которое заменило старое деревянное, прослужившее сотрудникам МЧС более 30 лет.

Храмцов ранее был заместителем начальника в аналогичном отделе Пуровского района
Храмцов ранее был заместителем начальника в аналогичном отделе Пуровского района

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В Губкинском (ЯНАО) на должность руководителя отдела надзорной деятельности и профработы в управлении МЧС назначен Дмитрий Храмцов. Кандидатуру мэру города Андрею Бандурко представил глава окружного управления МЧС Олег Гилев. «Дмитрий Сергеевич (Храмцов — прим. URA.RU) опытный и грамотный руководитель, настоящий профессионал своего дела. Поэтому, я уверен, что и на новом месте работы, он будет работать также успешно», — представил Гилев нового руководителя мэру Губкинского. Главная задача нового руководства в городском отделе — обеспечить безопасность местного населения на должном уровне. Храмцов пообещал выполнить максимально поставленные задачи. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пуровского района. Гилев ранее принял участие в осмотре нового пожарного депо в Коротчаево. Вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым они посетили новое здание для спасателей, которое заменило старое деревянное, прослужившее сотрудникам МЧС более 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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