В Губкинском (ЯНАО) на должность руководителя отдела надзорной деятельности и профработы в управлении МЧС назначен Дмитрий Храмцов. Кандидатуру мэру города Андрею Бандурко представил глава окружного управления МЧС Олег Гилев.
«Дмитрий Сергеевич (Храмцов — прим. URA.RU) опытный и грамотный руководитель, настоящий профессионал своего дела. Поэтому, я уверен, что и на новом месте работы, он будет работать также успешно», — представил Гилев нового руководителя мэру Губкинского.
Главная задача нового руководства в городском отделе — обеспечить безопасность местного населения на должном уровне. Храмцов пообещал выполнить максимально поставленные задачи. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пуровского района.
Гилев ранее принял участие в осмотре нового пожарного депо в Коротчаево. Вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым они посетили новое здание для спасателей, которое заменило старое деревянное, прослужившее сотрудникам МЧС более 30 лет.
Храмцов ранее был заместителем начальника в аналогичном отделе Пуровского района
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В Губкинском (ЯНАО) на должность руководителя отдела надзорной деятельности и профработы в управлении МЧС назначен Дмитрий Храмцов. Кандидатуру мэру города Андрею Бандурко представил глава окружного управления МЧС Олег Гилев. «Дмитрий Сергеевич (Храмцов — прим. URA.RU) опытный и грамотный руководитель, настоящий профессионал своего дела. Поэтому, я уверен, что и на новом месте работы, он будет работать также успешно», — представил Гилев нового руководителя мэру Губкинского. Главная задача нового руководства в городском отделе — обеспечить безопасность местного населения на должном уровне. Храмцов пообещал выполнить максимально поставленные задачи. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пуровского района. Гилев ранее принял участие в осмотре нового пожарного депо в Коротчаево. Вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым они посетили новое здание для спасателей, которое заменило старое деревянное, прослужившее сотрудникам МЧС более 30 лет.