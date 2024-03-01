В Коротчаево открыто новое пожарное депо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районе Коротчаево (ЯНАО) завершилось строительство пожарного депо. Об открытии нового объекта для спасателей и, одновременно окончании возведения еще одного долгостроя, рассказал глава округа Дмитрий Артюхов.

«Еще одним долгостроем на Ямале меньше. Поздравил пожарных Коротчаево с открытием нового депо», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Вместе с губернатором здание осмотрел начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО Олег Гилев.

Команда спасателей 30 лет несла службу в старом деревянном здании. Новое депо по площади превышает в 10 раз предыдущее. В нем есть гараж, теплодымокамера, четырехэтажная учебная башня, спортзал и несколько зон для отдыха. Также для пожарных обновлено оборудование и техника.

На очереди — открытие здания для спасателей в Тарко-Сале и для «Ямалспаса» в Надыме. К юбилею города Нового Уренгоя для пожарных также откроется новое депо, а еще в двух проведут капремонты.

Во время последнего честного маршрута Артюхова в Муравленко открыли культурно-оздоровительный центр «Сибирь». Объект был в списке долгостроев округа, но в 2019 году работы на нем возобновились после личного вмешательства губернатора Ямала.

Новое пожарное депо в 10 раз больше предыдущего Telegram-канал Дмитрия Артюхова, https://t.me/artyukhov_da